WRC | Rally Svezia, PS12: Tanak si avvicina ancora a Breen

Il giro pomeridiano del sabato al Rally di Svezia si apre allo stesso modo con cui si era chiuso quello mattutino, ovvero con Kalle Rovanpera che continua a vincere prove speciali, ma non solo.

Il campione del mondo in carica ha trionfato nella PS12, la Norrby 2 di 12,54 chilometri, battendo per appena 2 decimi di secondo un Ott Tanak ancora più incisivo. Il pilota della Toyota continua così a rosicchiare decimi nei confronti di Esapekka Lappi e a provare l'avvicinamento alla zona podio.

Tanak, invece, sebbene continui a dichiarare a fine prova di essere in gestione gomme e di non avere il passo per provare a impensierire Breen, lo sta facendo eccome. I 3"2 di vantaggio che il pilota di Hyundai Motorsport aveva fino alla sosta sono ora diventati 1"7.

Breen ha commesso un errore alla partenza, facendo stallare il motore della sua i20 N Rally1. Questo gli è costato qualche secondo che è riuscito a recuperare, ma non del tutto. Continua così il duello per la leadership del secondo evento del WRC 2023.

Si è probabilmente concluso - questa volta davvero - quello per il quinto posto Thierry Neuville ha spinto, firmando il terzo tempo a 1" da Rovanpera. Nel tentativo di resistere, Elfyn Evans ha commesso un errore ed è finito per sbattere contro un cumulo di neve a bordo strada, andando in testacoda.

Lo stesso errore è stato ripetuto pochi chilometri più tardi, ma il gallese è riuscito a evitare il testacoda e a proseguire senza troppi intoppi, se non qualche danno cosmetico alla carrozzeria (paraurti posteriore). Alla fine della stage, Evans ha dovuto prendere atto di un ritardo che si è attestato sui 19"4 da Rovanpera e 18"4 da Neuville. Il sorpasso s'è compiuto.

Buona prestazione di Lorenzo Bertelli, che con la GR Yaris Rally1 privata ha ottenuto l'ottavo tempo, in netto miglioramento rispetto al crono di questa mattina. Per lui tutte queste speciali sono nuove o quasi, per cui migliorare i propri riferimenti tra mattina e pomeriggio è una nota positiva.

Cambia invece la classifica nel WRC2 a causa di un errore commesso da Jari Huttunen. Il finlandese è rimasto bloccato per diversi minuti in un cumulo di neve, imitando l'errore fatto da Evans qualche decina di minuti prima. Fortunatamente gli spettatori lo hanno aiutato a riprendere la prova.

Huttunen ha però perso la terza posizione di classe. Ora in zona podio è tornato il giovane Sami Pajari, pilota schierato dal team TokSport.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 1h28'15”0 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1"7 WRC 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +16"5 WRC 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +26"0 WRC 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +33"1 WRC 6 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +50"5 WRC 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +2'05"7 WRC 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +4'46"8 WRC2 9 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +5'18"0 WRC2 10 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +5'43"7 WRC2