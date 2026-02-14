WRC | Rally Svezia, PS12-15: Evans gestisce, Pajari difende il podio

Elfyn Evans e Scott Martin concludono al comando la Tappa 2 del Rally di Svezia, secondo evento stagionale del WRC 2026 che ha visto il gallese rimontare e prendersi il primato in una giornata tutto sommato tranquilla e priva di colpi di scena.

Il duo Toyota ha amministrato la situazione senza correre rischi nella ripetizione delle tre prove disputate al mattino, alle quali si è aggiunto in serata un altro passaggio sulla 'Umeå Sprint' (5,70km) come PS15 e spettacolo conclusivo di questo sabato di gara.

Lungo le strade coperte di neve e ghiaccio, Evans/Martin hanno gestito la situazione in quest'ultima, e in precedenza nelle PS12 'Vännäs 2' (15,70km) e PS14 'Kolksele 2' (16,94km); vincendo la PS13 'Sarsjöliden 2' (16,72km) hanno quindi consolidato il primato nei confronti dei compagni di squadra Katsuta/Johnston.

Il giapponese e l'irlandese hanno trovato un po' più di ritmo rispetto al mattino, ma arrivando quasi sempre con tempi cronometrati superiori ai rivali, il che li fa scendere a 13"3 dalla vetta. Di contro, hanno potuto difendere la piazza d'onore dagli assalti di Pajari/Salminen, vincitori della PS12, ma poi giunti sempre dietro ai rivali restando terzi con la loro Toyota a +25"4 dal primato.

E proprio il successo cronometrico nella prima prova pomeridiana è stato utilissimo ai finlandesi per respingere l'assalto di Solberg/Edmondson, sempre quarti nel poker generale Toyota, ma rimasti a 33" dal podio.

Alle spalle delle Yaris griffate Gazoo Racing tutto resta invariato, dato che né Hyundai e né Ford riescono a mantenere il passo delle vetture nipponiche. La miglior i20 N è sempre quella di Lappi/Mälkönen quinta a +1'09" dal vertice, seguita a ruota da Fourmaux/Coria che hanno ridotto a 8"2 il distacco dai colleghi, mentre rimangono più arretrati Neuville/Wydaeghe settimi, consolatisi con il successo nella PS15.

In casa M-Sport le posizioni paiono ormai congelate con Armstrong/Byrne ottavi ad oltre 1'14" dalle Hyundai e McErlean/Treacy con un distacco simile dalla Puma dei compagni, mentre quella dei rientranti Sesks/Francis resta ampiamente oltre il 30° posto generale, facendo da apripista assieme alla Toyota di Bertelli/Scattolin, riusciti a risalire nei primi 20.

Toyota che conducono anche in Classe WRC2, dove la aspra battaglia tra Korhonen/Viinikka (Rautio Motorsport) e Suninen/Hussi registra un ulteriore tentativo di allungo dei leader dopo un bel botta e risposta. La Škoda guidata da Joona/Linnaketo rimane terza.

In Classe WRC3 la Ford Fiesta Rally3 condotta da Matteo Fontana ed Alessandro Arnaboldi è in fuga totale nei confronti di quelle con sopra Abramowski/Wrobel ed Hernández/Murado, ormai ad oltre 2' e 3' dai leader. La coppia spagnola, oltre al terzo posto di categoria, è prima dei Junior.

Il programma di domenica prevede due passaggi sulla PS 'Västervik' (25,45km) e per una seconda volta nell'evento i 10,23km della 'Umeå', valida come Power Stage e gran finale. Le azioni cominceranno alle ore 7;33.

Pos. Pilota / Co-pilota

Vettura Tempo PS

Penalità Tempo totale Diff. leader

Diff.precedente 1 Evans / Martin

Toyota GR Yaris Rally1 02:05:14.6 02:05:14.6 00:00:00.0

00:00:00.0 2 Katsuta / Johnston

Toyota GR Yaris Rally1 02:05:27.9 02:05:27.9 00:00:13.3

00:00:13.3 3 Pajari / Salminen

Toyota GR Yaris Rally1 02:05:40.0 02:05:40.0 00:00:25.4

00:00:12.1 4 Solberg / Edmondson

Toyota GR Yaris Rally1 02:06:13.0 02:06:13.0 00:00:58.4

00:00:33.0 5 Lappi / Mälkönen

Hyundai i20 N Rally1 02:06:24.1 02:06:24.1 00:01:09.5

00:00:11.1 6 Fourmaux / Coria

Hyundai i20 N Rally1 02:06:32.3 02:06:32.3 00:01:17.7

00:00:08.2 7 Neuville / Wydaeghe

Hyundai i20 N Rally1 02:07:24.6 02:07:24.6 00:02:10.0

00:00:52.3 8 Armstrong / Byrne

Ford Puma Rally1 02:08:39.4 02:08:39.4 00:03:24.8

00:01:14.8 9 McErlean / Treacy

Ford Puma Rally1 02:10:03.4 02:10:03.4 00:04:48.8

00:01:24.0 10 Bertelli / Scattolin

Toyota GR Yaris Rally1 02:20:46.3

00:00:20.0 02:21:06.3 00:15:51.7

00:11:02.9 11 Sesks / Francis

Ford Puma Rally1 02:55:40.2 02:55:40.2 00:50:25.6

00:34:33.9