WRC | Rally Svezia, PS12-15: Evans gestisce, Pajari difende il podio
Nel poker Toyota, il gallese si aggiudica due PS e consolida il primato su Katsuta, il finlandese si tiene il terzo posto respingendo Solberg, mentre Lappi resta in Top5 come migliore Hyundai. Ford indietro, bella lotta in WRC2 fra le Yaris di Korhonen e Suninen, Fontana/Arnaboldi volano in WRC3.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
Elfyn Evans e Scott Martin concludono al comando la Tappa 2 del Rally di Svezia, secondo evento stagionale del WRC 2026 che ha visto il gallese rimontare e prendersi il primato in una giornata tutto sommato tranquilla e priva di colpi di scena.
Il duo Toyota ha amministrato la situazione senza correre rischi nella ripetizione delle tre prove disputate al mattino, alle quali si è aggiunto in serata un altro passaggio sulla 'Umeå Sprint' (5,70km) come PS15 e spettacolo conclusivo di questo sabato di gara.
Lungo le strade coperte di neve e ghiaccio, Evans/Martin hanno gestito la situazione in quest'ultima, e in precedenza nelle PS12 'Vännäs 2' (15,70km) e PS14 'Kolksele 2' (16,94km); vincendo la PS13 'Sarsjöliden 2' (16,72km) hanno quindi consolidato il primato nei confronti dei compagni di squadra Katsuta/Johnston.
Il giapponese e l'irlandese hanno trovato un po' più di ritmo rispetto al mattino, ma arrivando quasi sempre con tempi cronometrati superiori ai rivali, il che li fa scendere a 13"3 dalla vetta. Di contro, hanno potuto difendere la piazza d'onore dagli assalti di Pajari/Salminen, vincitori della PS12, ma poi giunti sempre dietro ai rivali restando terzi con la loro Toyota a +25"4 dal primato.
E proprio il successo cronometrico nella prima prova pomeridiana è stato utilissimo ai finlandesi per respingere l'assalto di Solberg/Edmondson, sempre quarti nel poker generale Toyota, ma rimasti a 33" dal podio.
Alle spalle delle Yaris griffate Gazoo Racing tutto resta invariato, dato che né Hyundai e né Ford riescono a mantenere il passo delle vetture nipponiche. La miglior i20 N è sempre quella di Lappi/Mälkönen quinta a +1'09" dal vertice, seguita a ruota da Fourmaux/Coria che hanno ridotto a 8"2 il distacco dai colleghi, mentre rimangono più arretrati Neuville/Wydaeghe settimi, consolatisi con il successo nella PS15.
In casa M-Sport le posizioni paiono ormai congelate con Armstrong/Byrne ottavi ad oltre 1'14" dalle Hyundai e McErlean/Treacy con un distacco simile dalla Puma dei compagni, mentre quella dei rientranti Sesks/Francis resta ampiamente oltre il 30° posto generale, facendo da apripista assieme alla Toyota di Bertelli/Scattolin, riusciti a risalire nei primi 20.
Toyota che conducono anche in Classe WRC2, dove la aspra battaglia tra Korhonen/Viinikka (Rautio Motorsport) e Suninen/Hussi registra un ulteriore tentativo di allungo dei leader dopo un bel botta e risposta. La Škoda guidata da Joona/Linnaketo rimane terza.
In Classe WRC3 la Ford Fiesta Rally3 condotta da Matteo Fontana ed Alessandro Arnaboldi è in fuga totale nei confronti di quelle con sopra Abramowski/Wrobel ed Hernández/Murado, ormai ad oltre 2' e 3' dai leader. La coppia spagnola, oltre al terzo posto di categoria, è prima dei Junior.
Il programma di domenica prevede due passaggi sulla PS 'Västervik' (25,45km) e per una seconda volta nell'evento i 10,23km della 'Umeå', valida come Power Stage e gran finale. Le azioni cominceranno alle ore 7;33.
|Pos.
|Pilota / Co-pilota
Vettura
|Tempo PS
Penalità
|Tempo totale
|Diff. leader
Diff.precedente
|1
|Evans / Martin
Toyota GR Yaris Rally1
|02:05:14.6
|02:05:14.6
|00:00:00.0
00:00:00.0
|2
|Katsuta / Johnston
Toyota GR Yaris Rally1
|02:05:27.9
|02:05:27.9
|00:00:13.3
00:00:13.3
|3
|Pajari / Salminen
Toyota GR Yaris Rally1
|02:05:40.0
|02:05:40.0
|00:00:25.4
00:00:12.1
|4
|Solberg / Edmondson
Toyota GR Yaris Rally1
|02:06:13.0
|02:06:13.0
|00:00:58.4
00:00:33.0
|5
|Lappi / Mälkönen
Hyundai i20 N Rally1
|02:06:24.1
|02:06:24.1
|00:01:09.5
00:00:11.1
|6
|Fourmaux / Coria
Hyundai i20 N Rally1
|02:06:32.3
|02:06:32.3
|00:01:17.7
00:00:08.2
|7
|Neuville / Wydaeghe
Hyundai i20 N Rally1
|02:07:24.6
|02:07:24.6
|00:02:10.0
00:00:52.3
|8
|Armstrong / Byrne
Ford Puma Rally1
|02:08:39.4
|02:08:39.4
|00:03:24.8
00:01:14.8
|9
|McErlean / Treacy
Ford Puma Rally1
|02:10:03.4
|02:10:03.4
|00:04:48.8
00:01:24.0
|10
|Bertelli / Scattolin
Toyota GR Yaris Rally1
|02:20:46.3
00:00:20.0
|02:21:06.3
|00:15:51.7
00:11:02.9
|11
|Sesks / Francis
Ford Puma Rally1
|02:55:40.2
|02:55:40.2
|00:50:25.6
00:34:33.9
