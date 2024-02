WRC | Rally Svezia, PS11: splende Fourmaux. Neuville torna quinto

Adrien Fourmaux era stato sino a qui autore di un Rally di Svezia convincente. Ieri, aiutato dalla buona posizione di partenza, ha capitalizzato e ha chiuso in zona podio. Questa mattina non solo non s'è sciolto come... neve al sole, ma ha addirittura firmato il suo primo scratch della stagione e il primo di M-Sport.

Il francese ha vinto la Bygdsiljum 1 di 28,06 chilometri battendo di 1"5 Thierry Neuville, unico a tenere un ottimo ritmo in questa prova e a mettere in pericolo la prima gioia di Fourmaux in questa stagione. Per Adrien, questa, è la quarta vittoria di speciale nel WRC della carriera. Per M-Sport un piccolo tassello che fa pensare alla bontà della scelta di puntare ancora su di lui dopo un anno di 'purgatorio' con la Fiesta Rally2.

Grazie a questo successo Fourmaux ha reso più solido il suo secondo posto nella classifica generale, rintuzzando gli attacchi di Elfyn Evans. A proposito del gallese, fino a pochi chilometri dal termine della prova sembrava poter ottenere agilmente il miglior tempo e accorciare su Fourmaux, ma un errore lo ha portato a sbattere contro un banco di neve e a perdere potenza. Fortunatamente per lui, questa è stata l'ultima prova prima del Service di metà giornata.

Continua la rimonta di Thierry Neuville, salito di un'altra posizione dopo aver suprato Georg Linnamae. L'estone ha anche perso altre posizioni per un testacoda che gli ha fatto perdere diversi secondi preziosi. Per Neuville una chiusura di giro mattutino importante, perché torna nei piani alti della classifica e nel pomeriggio potrà provare a recuperare un'altra posizione nei confronti di Oliver Solberg, ormai saldamente in testa al WRC2 e quarto assoluto.

Dietro al belga di Hyundai Motorsport troviamo ben 4 Toyota GR Yaris Rally2. Si tratta di quelle di Sami Pajari, Roope Korhonen, Georg Linnamae e Mikko Heikkila. Chiude la Top 10 Loauri Joona con la seconda Skoda Fabia RS Rally2 nelle prime 10 piazze. Appena fuori, invece, Lorenzo Bertelli. L'italiano, però, ha più di un minuto di ritardo dal finlandese.

Il giro mattutino del sabato al Rally di Svezia termina qui. Quello pomeridiano scatterà questo pomeriggio con la Prova Speciale 12, la Vannas 2 di 15,65 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 14:15 italiane.