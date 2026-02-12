Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Rally Svezia, PS1: Solberg guida il poker Toyota

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS1: Solberg guida il poker Toyota

F1 | Ferrari: si lavora sul freno motore per migliorare la ricarica di energia

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: si lavora sul freno motore per migliorare la ricarica di energia

Max spara a zero: "Sensazioni non da F1, ma da Formula E con steroidi"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
Max spara a zero: "Sensazioni non da F1, ma da Formula E con steroidi"

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!
Prova Speciale
WRC Rally di Svezia

WRC | Rally Svezia, PS1: Solberg guida il poker Toyota

Le Yaris dominano i primi 10km innevati con l'idolo locale che precede i compagni Evans, Katsuta e Pajari, le Hyundai seguono a ruota, più attardate le Ford, errore per Armstrong.

Francesco Corghi
Modificato:
Oliver Solberg Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Red Bull Content Pool

Il Rally di Svezia, secondo evento della stagione 2026 del WRC, inizia nel segno di Toyota ed Oliver Solberg, aggiudicatosi la serale PS1 'Umeå 1' al volante della sua Yaris #99.

Affiancato da Elliott Edmondson alle note, il fresco vincitore del Monte-Carlo ha percorso i 10,23km lungo le foreste innevate arrivando al traguardo nell'ultimo tratto-spettacolo per il pubblico in 5'53"1, precedendo per 3"8 i compagni di squadra Evans/Martin, mentre a 0"6 da questi ultimi abbiamo Katsuta/Johnston.

Completano il poker tutto di marca Toyota Pajari/Salminen che si piazzano quarti a +5"6 dalla vetta, tenendosi alle spalle le Hyundai di Neuville/Wydaeghe e Fourmaux/Coria, rispettivamente con ritardi di 6"7 e 7"9.

La i20 N di Lappi/Mälkönen ottiene invece il settimo crono, mentre rimangono più attardate le Ford Puma di M-Sport che hanno in McErlean/Treacy i meglio piazzati con l'ottavo tempo a +15"7, dato che Sesks/Francis sono noni a +18"2.

Completano la Top10 con la loro Toyota privata Bertelli/Scattolin a +26"1 dai leader, mentre un errore commesso da Jon Armstrong vede l'irlandese e il suo co-pilota Shane Byrne finire quasi in un fosso con la loro Ford e accumulare un distacco di ben 45"1 che li porta dietro a diverse Rally2.

In Classe WRC2 è tris finlandese e doppietta Škoda: Joona/Linnaketo guidano la truppa con un margine di appena mezzo secondo su Heikkilä/Temonen, mentre sul podio virtuale ci sono anche Suninen/Hussi con la loro Hyundai a +0"9.

Pos. Pilota / Co-pilotaVettura Classe Tempo PS
Penalità		 TOTALE Diff. leader
Diff. prec
1 Solberg Oliver / Edmondson E.
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
1		 00:05:53.1 00:05:53.1 00:00:00.0
00:00:00.0
2 Evans Elfyn / Martin Scott
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
2		 00:05:56.9 00:05:56.9 00:00:03.8
00:00:03.8
3 Katsuta T. / Johnston Aaron
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
3		 00:05:57.5 00:05:57.5 00:00:04.4
00:00:00.6
4 Pajari Sami / Salminen Marko
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
4		 00:05:58.7 00:05:58.7 00:00:05.6
00:00:01.2
5 Neuville T. / Wydaeghe M.
Hyundai i20 N Rally1 		 RC1
5		 00:05:59.8 00:05:59.8 00:00:06.7
00:00:01.1
6 Fourmaux Adrien / Coria Alexandre
Hyundai i20 N Rally1 		 RC1
6		 00:06:01.0 00:06:01.0 00:00:07.9
00:00:01.2
7 Lappi Esapekka / Mälkönen Enni
Hyundai i20 N Rally1 		 RC1
7		 00:06:02.2 00:06:02.2 00:00:09.1
00:00:01.2
8 McErlean Joshua / Treacy Eoin
Ford Puma Rally1 		 RC1
8		 00:06:08.8 00:06:08.8 00:00:15.7
00:00:06.6
9 Sesks M. / Francis Renārs
Ford Puma Rally1 		 RC1
9		 00:06:11.3 00:06:11.3 00:00:18.2
00:00:02.5
10 Bertelli L. / Scattolin S.
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
10		 00:06:19.2 00:06:19.2 00:00:26.1
00:00:07.9

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WRC | Oliver Solberg vince il Rallye Monte-Carlo: è il più giovane a riuscirci

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

WEC
WEC
WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

IGTC | Una BMW a due facce per Valentino Rossi a Bathurst

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Una BMW a due facce per Valentino Rossi a Bathurst

Ultime notizie

WRC | Rally Svezia, PS1: Solberg guida il poker Toyota

WRC
WRC WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS1: Solberg guida il poker Toyota

F1 | Ferrari: si lavora sul freno motore per migliorare la ricarica di energia

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: si lavora sul freno motore per migliorare la ricarica di energia

Max spara a zero: "Sensazioni non da F1, ma da Formula E con steroidi"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
Max spara a zero: "Sensazioni non da F1, ma da Formula E con steroidi"

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes