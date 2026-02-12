WRC | Rally Svezia, PS1: Solberg guida il poker Toyota

Il Rally di Svezia, secondo evento della stagione 2026 del WRC, inizia nel segno di Toyota ed Oliver Solberg, aggiudicatosi la serale PS1 'Umeå 1' al volante della sua Yaris #99.

Affiancato da Elliott Edmondson alle note, il fresco vincitore del Monte-Carlo ha percorso i 10,23km lungo le foreste innevate arrivando al traguardo nell'ultimo tratto-spettacolo per il pubblico in 5'53"1, precedendo per 3"8 i compagni di squadra Evans/Martin, mentre a 0"6 da questi ultimi abbiamo Katsuta/Johnston.

Completano il poker tutto di marca Toyota Pajari/Salminen che si piazzano quarti a +5"6 dalla vetta, tenendosi alle spalle le Hyundai di Neuville/Wydaeghe e Fourmaux/Coria, rispettivamente con ritardi di 6"7 e 7"9.

La i20 N di Lappi/Mälkönen ottiene invece il settimo crono, mentre rimangono più attardate le Ford Puma di M-Sport che hanno in McErlean/Treacy i meglio piazzati con l'ottavo tempo a +15"7, dato che Sesks/Francis sono noni a +18"2.

Completano la Top10 con la loro Toyota privata Bertelli/Scattolin a +26"1 dai leader, mentre un errore commesso da Jon Armstrong vede l'irlandese e il suo co-pilota Shane Byrne finire quasi in un fosso con la loro Ford e accumulare un distacco di ben 45"1 che li porta dietro a diverse Rally2.

In Classe WRC2 è tris finlandese e doppietta Škoda: Joona/Linnaketo guidano la truppa con un margine di appena mezzo secondo su Heikkilä/Temonen, mentre sul podio virtuale ci sono anche Suninen/Hussi con la loro Hyundai a +0"9.

Pos. Pilota / Co-pilotaVettura Classe Tempo PS

Penalità TOTALE Diff. leader

Diff. prec 1 Solberg Oliver / Edmondson E.

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

1 00:05:53.1 00:05:53.1 00:00:00.0

00:00:00.0 2 Evans Elfyn / Martin Scott

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

2 00:05:56.9 00:05:56.9 00:00:03.8

00:00:03.8 3 Katsuta T. / Johnston Aaron

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

3 00:05:57.5 00:05:57.5 00:00:04.4

00:00:00.6 4 Pajari Sami / Salminen Marko

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

4 00:05:58.7 00:05:58.7 00:00:05.6

00:00:01.2 5 Neuville T. / Wydaeghe M.

Hyundai i20 N Rally1 RC1

5 00:05:59.8 00:05:59.8 00:00:06.7

00:00:01.1 6 Fourmaux Adrien / Coria Alexandre

Hyundai i20 N Rally1 RC1

6 00:06:01.0 00:06:01.0 00:00:07.9

00:00:01.2 7 Lappi Esapekka / Mälkönen Enni

Hyundai i20 N Rally1 RC1

7 00:06:02.2 00:06:02.2 00:00:09.1

00:00:01.2 8 McErlean Joshua / Treacy Eoin

Ford Puma Rally1 RC1

8 00:06:08.8 00:06:08.8 00:00:15.7

00:00:06.6 9 Sesks M. / Francis Renārs

Ford Puma Rally1 RC1

9 00:06:11.3 00:06:11.3 00:00:18.2

00:00:02.5 10 Bertelli L. / Scattolin S.

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

10 00:06:19.2 00:06:19.2 00:00:26.1

00:00:07.9