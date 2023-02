WRC | Rally Svezia, PS1: Rovanpera subito in vetta

Carica lettore audio

Solo i fari delle vetture del WRC hanno illuminato l'oscura notte di giovedì, primo atto del Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale Rally 2023. Una prova molto corta, la PS1 Umea Sprint 1 di appena 5,16 chilometri, ma tanto è bastato a Kalle Rovanpera per ottenere il miglior tempo e diventare il primo leader dell'evento.

Sulla neve di Umea il campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior crono in 3'23"3. sfruttando bene le proprie doti di guida e la profonda conoscenza di un fondo su cui ha guidato sin da bambino. Questa sera, però, farà poco testo. Domani le cose potrebbero cambiare radicalmente, perché Kalle sarà costretto ad aprire le prove e se il fondo non sarà ghiacciato, per lui sarà un vero problema contenere i piloti che entreranno in prova prima di lui.

Nonostante ciò, Rovanpera è riuscito a mettersi alle spalle Ott Tanak. Il pilota di M-Sport è reduce da una gara-test in Estonia - vinta, ma contro vetture Rally2 o R5 - in cui ha potuto aumentare la sua comprensione della Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid dopo l'esordio di 2 settimane fa al Rallye Monte-Carlo.

1"6 il suo ritardo da Rovanpera, ma la soddisfazione di aver messo alle spalle la GR Yaris di Elfyn Evans e la prima Hyundai, quella che fino all'anno passato era sua e ora è di Esapekka Lappi. Il pilota finlandese è il primo esponente di Hyundai Motorsport in classifica, anche se staccato di 3"9 da Rovanpera. Piccola soddisfazione aver messo alle spalle il proprio compagno di squadra, Thierry Neuville.

Il belga, debilitato da una malattia che lo ha colpito in settimana, ha iniziato cauto. Pochi rischi, ma anche un assetto forse poco adatto al fondo trovato nella prima prova del fine settimana svedese. Vedremo se domani sarà in grado quantomeno di recuperare su Rovanpera o se, invece, non avrà il ritmo ideale per provare a recuperare punti sul primo rivale per il titolo.

Piccola sorpresa l'avvio sotto tono di Takamoto Katsuta. Per il giapponese questo è il primo fine settimana da titolare e il sesto tempo è al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo l'ottimo risultato ottenuto nello Shakedown di questa mattina. Anche Craig Breen, solitamente molto veloce sulla neve, non è andato oltre il settimo posto. Va però ricordato che per lui è la prima uscita al volante della i20 N Rally1.

Pierre-Louis Loubet è l'ultimo pilota professionista al volante di una Rally1, ottavo assoluto, mentre Lorenzo Bertelli ha preso 14"2 da Rovanpera. L'aretino avrà bisogno di tempo per capire meglio la GR Yaris Rally1.

Per quanto riguarda il WRC2 grande avvio per Jari Huttunen. Il finnico, con la sua Skoda Fabia R5, ha messo alle spalle il norvegese Ole-Christian Veiby (Volkswagen Polo GTI R5) e lo svedese Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2). I tre sono racchiusi in appena 1 secondo.