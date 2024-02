WRC | Rally Svezia, PS1: Rovanpera al top nel tris Toyota

Kalle Rovanpera celebra il suo ritorno nel WRC dopo aver saltato il Rallye Monte-Carlo nel migliore dei modi, ovvero vincendo la prima prova speciale del Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale Rally 2024.

Il campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior tempo nella PS1 Umea Sprint 1 di 5,16 chilometri fermando il cronometro in 3'18"3. Questo significa che il 23enne finlandese di Toyota Gazoo Racing è il primo leader dell'unico evento della stagione WRC che si tiene su neve.

Toyota può sorridere anche per altri motivi. Oltre al miglior tempo e alla leadership conquistata da Rovanpera, può vantare la tripletta uscita grazie al secondo e al terzo posto colti rispettivamente da Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans.

Il giapponese ha fatto peggio di Rovanpera di 1"4, mentre Evans - principale candidato al titolo per Toyota - si è fermato a 2 secondi secchi dal 2 volte campione del mondo che quest'anno correrà con un programma WRC part-time.

La prima Hyundai i20 N Rally1 è quella di Ott Tanak, quarta, staccata però di appena 1 decimo dal terzo gradino del podio. L'estone è, assieme a Lappi, il pilota su cui la Casa coreana proverà a puntare per vincere anche il secondo evento dopo essersi assicurata il Rallye Monte-Carlo a fine gennaio.

Stesso tempo per Adrien Fourmaux, partito bene con la migliore Ford Puma Rally1 Hybrid del team M-Sport. Il francese aveva già dato ottimi segnali durante lo Shakedown e questa prima prova sembra confermare il suo buono stato di forma.

Fuori dalla Top 5 troviamo le altre due Hyundai i20 N Rally1. Se per Thierry Neuville può essere comprensibile, considerando che oggi come tutto domani dovrà aprire tutte le speciali per via della sua posizione nel Mondiale (è leader), lo è meno per Esapekka Lappi, settimo e staccato di 4"6.

Il finlandese ha messo alle proprie spalle solo due delle 9 vetture Rally1, ossia la Ford Puma di Gregoire Munster e la Toyota GR Yaris Rally1 di Lorenzo Bertelli. Ottavo l'olandese, mentre il pilota azzurro ha patito un ritardo di oltre 15 secondi da Rovanpera.

Nel WRC2 ottimo avvio di Oliver Solberg, migliore della categoria con il tempo di 3'27"1, a soli 4 decimi dal tempo di Munster che corre con una Rally1. Il norvegese, al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2, ha preceduto la Citroen C3 Rally2 ufficiale di Nikolay Gryazin di 3"4 e di 4"1 la Toyota GR Yaris Rally2 di Sami Pajari.