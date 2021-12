WRC | Rally Svezia 2022: svelata solo parte del percorso

Il Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2022, rende più salda la sua posizione - per la verità traballante fino a poche ore fa e non ancora pienamente salda - annunciando e pubblicando il percorso parziale della prossima edizione, che si terrà dal 24 al 27 di febbraio.

I promotori di AKK Motorsport hanno lavorato sodo nel corso degli ultimi giorni per individuare le migliori strade nella regione di Umea, dove avrà sede il centro nevralgico dell'evento, dopo lo spostamento a nord dell'evento a causa della mancanza di neve che decurtò l'edizione 2020.

Per cercare di non perdere lo slot nel calendario WRC 2022, dopo il concreto interessamento della Lapponia (che già quest'anno ha ospitato il Rally Arctic Finland prendendo proprio il posto del Rally di Svezia) i promotori dell'evento hanno lavorato assieme alle istituzioni locali per fare in modo di presentare al più presto il percorso. E ci sono riusciti, ma, come detto, solo parzialmente.

L'itinerario del Rally di Svezia 2022 non è stato completamente deliberato a causa della mancanza di permessi necessari per avere il via libera e aggiungere alcune speciali. Gli organizzatori di AKK hanno l'obiettivo di aggiornare l'itinerario al più presto possibile.

Infatti, al momento, il ritardo del percorso rimane tangibile e gli stessi promotori non hanno nascosto il loro disappunto nella nota ufficiale diffusa questo pomeriggio. L'idea originale era avere l'itinerario pronto per l'estate scorsa, ma questo non è stato possibile.

"Avendo visitato personalmente le tappe, il quartier generale, il parco assistenza e l'arena per gli spettatori proprio la settimana scorsa con la FIA, siamo assolutamente convinti del potenziale di crescita dell'evento in questa nuova fantastica città ospitante".

"Un evento WRC è un qualcosa di tecnico, logistico e amministrativo estremamente impegnativo, quindi ci saranno sempre delle difficoltà - soprattutto il primo anno. L'organizzazione del Rally di Svezia e i leader politici di Umea hanno il pieno e incondizionato sostegno per questa nuova avventura sia da parte della FIA che del WRC Promoter e non vediamo l'ora che arrivi il febbraio 2022".

I promotori del Rally di Svezia hanno però fatto sapere che la loro intenzione è realizzare un percorso composto da 19 prove speciali, per un totale di 309 chilometri competitivi. Al giovedì verrebbe disputato il solo Shakedown, mentre la gara vera e propria scatterebbe il giorno successivo, venerdì 25 febbraio, con 7 prove speciali intervallate da un Service dopo le prime 3 stage.

Al sabato, invece, ecco 8 prove speciali. Sarà quella infatti la giornata più lunga, anche se al momento manca la conferma di 4 delle 8 stage previste. Già definita invece domenica, con 4 prove speciali (2 ripetute), con la quarta di queste, la "Sarsjoliden 2" di 13,93 chilometri, che sarà considerata Power Stage.