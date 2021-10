WRC, Rally Spagna, PS7: Neuville riparte forte

Thierry Neuville è ripartito forte. Nella prima speciale della seconda giornata di gara del Rally di Spagna, penultimo appuntamento del WRC 2021, il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo in 7'22"5, facendo meglio di 1"7 rispetto a Elfyn Evans.

Neuville, con lo scratch firmata nella nebbiosa Savallà 1 di 14,08 chilometri, ha ottenuto la quinta vittoria di speciale del suo weekend e ha aumentato il vantaggio nei confronti di Evans nella classifica generale. Ora il distacco tra i 2 è di 2"4. Un margine ancora esiguo, ma considerata la lunghezza dell'ultima prova di ieri e la prima di oggi, è già indicativo.

Evans, dal canto suo, a fine prova ha affermato di essere stato troppo cauto in alcuni punti della speciale e di non essere contento di quanto fatto. Il gallese di Toyota Racing dovrà cambiare passo nella PS8 se vorrà cercare di contrastare il belga di Hyundai Motorsport.

Kalle Rovanpera ha iniziato molto bene la giornata, con un terzo tempo di speciale che certifica i suoi passi avanti su asfalto. Il finnico, dopo aver modificato l'assetto della sua Yaris nel Service di metà giornata di ieri, ha letteralmente cambiato passo. Non è ancora a livello dei migliori, ma il tempo di questa prova è molto promettente per il suo futuro.

Il duello per la terza posizione nella classifica generale vede Sébastien Ogier aumentare il suo vantaggio nei confronti di Dani Sordo. Il 7 volte iridato ha fatto meglio di 9 decimi rispetto al rivale. Così facendo ha portato il suo margine sul padrone di casa a 6"3. Quasi impossibile, però, vederlo tornare in lotta per il successo in questo fine settimana.

Da sottolineare l'ottimo tempo ottenuto da Nil Solans, il sesto di speciale, a 7"6 da Neuville. L'esordiente del team 2C Competition è riuscito a mettersi alle spalle Adrien Fourmaux di 3 decimi, ma anche Gus Greensmith e Takamoto Katsuta.