WRC, Rally Spagna, PS6: Neuville chiude da leader

Thierry Neuville chiude la prima giornata di gara del Rally di Spagna 2021 nel miglior modo possibile, ovvero vincendo la PS6, la Riba-roja 2 di 14,21 chilometri e aumentando, seppure di poco, il suo esiguo vantaggio nei confronti del rivale per la vittoria: Elfyn Evans.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha fatto la differenza anche su una prova potenzialmente meno adatta alle i20, portando a casa la quarta speciale della giornata e legittimando ulteriormente la prima posizione nella classifica generale colta nella prova precedente dopo un tempo a dir poco strepitoso.

Neuville ha preceduto Evans di 4 decimi di secondo e ora il suo vantaggio nella classifica generale sul gallese di Toyota Racing è di 7 decimi di secondo. Un'inezia, che farà partire i due praticamente alla pari nella giornata di domani.

La strategia di Dani Sordo legata alle gomme sembra aver funzionato, anche se non con il margine che probabilmente avrebbe sperato. Nel giro pomeridiano lo spagnolo ha scelto di portare con sé 2 gomme di scorta (tutti hanno scelto le Hard per tutta la giornata, per quanto riguarda le mescole) e, dopo aver perso qualche decimo nella PS4 nei confronti di Ogier, ha poi recuperato nelle due successive.

Questo ha portato Sordo a ridurre il suo svantaggio dal podio, ora distante 5"4. Sébastien Ogier ha faticato non poco nella giornata odierna, sebbene questo sia il momento di chiudere i discorsi per il titolo. Neuville, per ora, gli sta facendo un favore notevole: costringere Evans a recuperare appena 3 punti sul 7 volte iridato. Ma a preoccupare sono le difficoltà che Ogier sta incontrando per cogliere tempi di rilievo.

Kalle Rovanpera chiude quinto la giornata di gara, ma distante da chi lo precede e da chi lo insegue. Dietro di lui ecco i due piloti del team M-Sport Ford, con Adrien Fourmaux capace di cogliere unbel quinto tempo nella PS6 e di confermarsi sesto con 18"7 di vantaggio sul compagno di squadra Gus Greensmith.

Oliver Solberg procede nella sua curva d'apprendimento con una WRC Plus ed è ottavo davanti all'esordiente Nil Solans, in questo weekend compagno di squadra dello svedese. Da segnalare i ritiri di Takamoto Katsuta, il quale ha sbattuto nella prima speciale di oggi, e di Ott Tanak, anche lui coinvolto in un incidente.

Nel WRC2 Eric Camilli si conferma leader dopo la foratura che ha rallentato Mads Ostberg. Il francese, al volante di una Citroen C3 Rally2, ha un vantaggio di 10 secondi netti nei confronti del primo degli inseguitori, ovvero Nikolay Gryazin su Skoda Fabia R5 Evo. Terza posizione per Teemu Suninen, all'esordio in questo weekend al volante della Hyundai i20 N Rally2 ufficiale.

Il Rally di Spagna ripartirà domattina con la Prova Speciale 7, la Savalla 1 di 14,08 chilometri. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 Coupé WRC di Nil Solans e Marc Martì, entrerà in speciale alle 08:44.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.01'26”6 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +0"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +19"4 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +24"8 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +38"0 6 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +1'10"2 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'28"9 8 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +1'55"6 9 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +2'30"5 10 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +3'50"5