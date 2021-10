WRC, Rally Spagna, PS16: tris di Sordo, sempre più terzo

Thierry Neuville è a un passo, o meglio, a una speciale, da cogliere la vittoria al Rally di Spagna. Dovesse riuscirci, per lui sarebbe la seconda vittoria della stagione, la 15esima della carriera nel WRC.

Anche nella PS15 il belga di Hyundai Motorsport è riuscito ad allungare nel confronti di Elfyn Evans, il primo e unico dei suoi avversari in questo fine settimana, portando il margine a 21"3.

Ma la PS16 potrebbe essere stata decisiva per quanto riguarda la lotta per il terzo posto che è andata in scena tra ieri e oggi e ha visto protagonisti Dani Sordo e Sébastien Ogier.

Sordo ha vinto ancora una speciale, la PS16 Santa Marina 2 di 9,10 chilometri, e ha allungato ulteriormente sul francese di Toyota Racing. Ora tra i due il divario è di 2"3 quando manca appena una speciale.

Quasi certamente Ogier proverà a dare il meglio di sé per recuperare il gap dallo spagnolo, centrare il podio, ed evitare di perdere troppi punti da Elfyn Evans. Il gallese, dal canto suo, dovrà fare altrettanto per recuperare più punti che potrà e arrivare con buone chance di rimonta a Monza.

Molto più cristallizzate le altre posizioni della generale, anche se resta aperta la lotta a tre per il sesto posto tra Gus Greensmith, Oliver Solberg e Nil Solans.

Rally di Spagna 2021 - Classifica dopo la PS16

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.24'01”1 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +21"3 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +36"7 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +39"0 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'26"3 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'04"2 7 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +4'09"1 8 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +4'13"8 9 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +9'09"0 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +9'18"4