WRC, Rally Spagna, PS11: guai al differenziale per Fourmaux

E' ormai evidente che Thierry Neuville voglia a tutti i costi sfruttare tutte le speciali di questo sabato per ampliare il suo vantaggio nei confronti di Elfyn Evans e cercare di mettere al sicuro la vittoria al Rally di Spagna.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto l'ennesima prova speciale del weekend, la nona su 11 disputate, con il tempo di 10'30"5. Questa volta, però, un pilota in grado di pareggiare il suo tempo c'è stato.

Si tratta di Sébastien Ogier, il quale ha firmato lo stesso tempo del belga. Un risultato importante per entrambi, perché sono riusciti nei loro principali intenti. Neuville ha staccato ulteriormente Elfyn Evans, portando il suo vantaggio a 12"7. Ogier, invece, ha aumentato il suo vantaggio su Dani Sordo a 5"6, mettendo più al sicuro la terza posizione.

In Top 5 le posizioni sono cristallizzate, mentre cambia tutto proprio dopo i primi della classe. Adrien Fourmaux è stato costretto a fermarsi in prova per sostituire la ruota anteriore sinistra ma, dopo l'operazione, la sua Fiesta ha faticato a riprendere la marcia.

Il motore era acceso e il cambio sembrava funzionare, ma la trazione non arrivava alle ruote. Poi, dopo alcuni minuti, Fourmaux è riuscito a riprendere la prova ma è stato costretto a disattivare il differenziale anteriore della sua Fiesta dopo aver toccato un guard rail per poter proseguire.

Con questo inconveniente, Fourmaux ha perso la Top 10, mentre Oliver Solberg e Gus Greensmith hanno guadagnato posizioni. Lo svedese è salito in sesta piazza, mentre il britannico del team M-Sport è anche riuscito a superare Nil Solans nella generale e a recuperare 2 posizioni in una sola stage.

Sale nono nella generale Eric Camilli, leader del WRC2, davanti a Nikolay Gryazin (leader WRC3) e a Teemu Suninen con la nuova Hyundai i20 N Rally2.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.49'17'2 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +12"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +33"4 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +39"0 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'00"3 6 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +3'01"2 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'28"9 8 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +3'35"7 9 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +7'01"1 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +7'11"6