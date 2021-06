WRC, Rally Safari, PS7: Neuville e Tanak forano. Rovanpera KO!

Il Rally Safari è da sempre una delle sfide più dure del Mondiale Rally. L'ultima prova speciale di oggi, primo giorno di gara dell'edizione 2021, ha confermato questo assunto. La Prova Speciale 7 Oserian 2 di 18,87 è stata teatro di una serie di eventi a dir poco clamorosi che hanno ridisegnato la classifica generale.

Thierry Neuville è arrivato al traguardo della prova con 2 forature e dopo aver rischiato di non prendere parte alla prova per un problema al motore della sua Hyundai i20 Coupé. Il belga, dopo la doppia foratura, sembrava essere certo di aver perso la leadership della gara, ma così non è stato.

Ott Tanak, compagno di squadra di Neuville, ha forato a sua volta una gomma, l'anteriore sinistra, ed è così rimasto alle spalle del belga. Anzi, l'estone ha perso ulteriore tempo per aver forato prima rispetto al compagno di squadra. Eppure è riuscito a mantenere la terza posizione nella generale.

A pagare il prezzo più alto in questa speciale è stato senza dubbio Kalle Rovanpera. Il finnico della Toyota si trovava in seconda posizione e, dopo le forature di Neuville, con la chiara occasione di tornare in testa al Rally Safari.

Dopo 900 metri dal via della prova, Rovanpera è rimasto bloccato nella fesh fesh, sabbia finissima su cui si erano creati due binari molto profondi dal passaggio delle vetture nel giro mattutino e dei concorrenti che lo hanno preceduto nella PS7.

Dopo alcuni, vani tentativi di sbloccare la situazione, è intervenuto un fuoristrada dell'organizzazione che ha aiutato Kalle a uscire da quella situazione, con la Yaris numero 69 che era rimasta bloccaa in speciale. Kalle ha perso almeno 15 minuti, così si è ritirato.

A impedire alle Hyundai di firmare la doppietta nella generale è Takamoto Katsuta. Il giapponese, grazie a un buon passo e senza troppi guai, è salito clamorosamente in seconda posizione nella classifica generale. Ora il pilota della Toyota ha un ritardo da Neuville di 18"8 e un vantaggio su Ott Tanak di 37" netti.

Del ritiro di Rovanpera ne ha beneficiato anche Sébastien Ogier, ora salito sino ai piedi del podio dopo aver perso oltre 2 minuti dai battistrada nel giro mattutino a causa di un guasto all'ammortizzatore posteriore sinistro della sua Yaris.

Completa la Top 5 la prima Ford Fiesta del team M-Sport, quella affidata a Gus Greensmith e a Chris Patterson, mentre la seconda, quella di Adrien Fourmaux e Renaud Jamoul, è sesta, ultima delle vetture WRC Plus. Ricordiamo infatti che oggi si sono ritirate ben 5 vetture WRC Plus: le Toyota Yaris di Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, le Hyundai i20 Coupé di Dani Sordo e Oliver Solberg e la Ford Fiesta di Lorenzo Bertelli.

La prima giornata di gara del Safari Rally 2021 termina qui. Riprenderà domattina con la PS8, la Elmenteita 1 di 14,67 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 07:08 italiane.