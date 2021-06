WRC, Rally Safari, PS3: super Neuville. Evans e Sordo KO

Ancora loro. Thierry Neuville e Matijn Wydaeghe hanno centrato un grande scratch nella Prova Speciale 3 del Rally Safari, la Kedong 1 di 32,68 chilometri, facendo letteralmente la differenza. Questo ha permesso loro di allungare sui diretti avversari nella classifica generale dell'evento africano del WRC.

L'equipaggio belga, pur avendo sbagliato il punto di frenata prima di una curva destrorsa di 90 gradi, ha colto un tempo a dir poco strepitoso che ha permesso loro di recuperare il tempo perso e di infliggere distacchi considerevoli a tutti.

Va detto che Neuville ha preso un paio di rischi notevoli nel corso della speciale, andando molto vicino a capottare la sua i20 dopo un contatto con i fesh-fesh, le barriere naturali di terra a bordo strada. Al termine della prova, però, il belga ha addirittura affermato che avrebbe potuto tenere un passo migliore, sintomo di quanto tutti i piloti temano le speciali del Rally Safari.

Kalle Rovanpera e Ott Tanak sono stati sino a ora gli unici in grado di limitare i danni. Nella PS3, una prova completamente diversa da quella precedente per morfologia (PS2 stretta e con tanti alberi a un passo dalla sede stradale, PS3 larga e con vegetazione molto distante), Rovanpera è riuscito a ottenere il secondo tempo, ma a 7"3 da Neuville.

Tanak ha colto un tempo molto simile a quello di Rovanpera, tanto da risultare appena 1" più lento rispetto al pilota finlandese. Per Hyundai la gara sembra mettersi sui binari giusti, con Neuville in testa a Tanak che occupa attualmente la terza posizione nella classifica generale a 9"5 dal compagno di squaadra e a 1"3 da Rovanpera, secondo.

La PS3 ha regalato anche i primi 2 ritiri eccellenti della gara, perché si tratta del KO di due protagonisti assoluti del WRC. A un chilometro dal termine della prova, Elfyn Evans ha colpito una roccia nascosta dall'erba alta a bordo strada prima di una curva sinistrorsa. L'impatto ha divelto la sospensione anteriore destra e lo ha costretto al ritiro.

Qualche minuto più tardi, a ritirarsi è stato Dani Sordo. Il pilota della Hyundai si trovava in un tratto rettilineo, quando la sua i20 Coupé si è intraversata verso destra, finendo per andare in testacoda e finire in un fossato. Le immagini non hanno mostrato alcun errore del pilota spagnolo, ma sembra che la i20, poco prima di uscire di strada, abbia perso una ruota. Dunque questo potrebbe essere riconducibile a un urto che la vettura di Sordo ha avuto qualche istante prima dell'uscita di strada.

Non è tutto, perché anche Sébastien Ogier non è stato immune da errori e problemi. Il 7 volte iridato che oggi aprirà tutte le 6 prove in programma ha rischiato di uscire dopo pochi chilometri, finendo contro un fesh-fesh, poi ha commesso lo stesso errore di Neuville, sbagliando il punto di frenata alla medesima curva. Nella parte conclusiva della prova, la Yaris numero 1 ha iniziato ad avere strane reazioni al posteriore. Ogier, una volta tagliato il traguardo, ha ispezionato la sua vettura, trovando un guasto alla sospensione posteriore sinistra. Per diversi minuti ha cercato di risolvere il problema e sembra esserci riuscito, ma nella PS4 - l'ultima prima del Service di metà giornata - dovrà stare molto attento e prendersi pochi rischi per evitare di peggiorare la situazione ed, eventualmente, di ritirarsi.

Con i ritiri di Evans e Sordo, Lorenzo Bertelli è salito in ottava posizione nella classifica generale. Il pilota italiano non corre su terra da 2 anni e ha bisogno di ritrovare la confidenza con la vettura e con il fondo dopo diversi mesi di assenza.

Rally Safari - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 30'06”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +8"2 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +9"5 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +36"4 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +37"9 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'09"2 7 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +1'34"6 8 Bertelli/Scattolin Ford Fiesta WRC +3'19"1 9 Rai/Sturrock Volkswagen Polo GTI R5 +4'24"2 10 Tundo/Jessop Volkswagen Polo GTI R5 +4'34"4