WRC | Rally Portogallo: Shakedown a Sordo. Neuville investe un cane

Una rondine non fa primavera, così come il miglior tempo nello Shakedown dice poco o nulla delle possibilità di un equipaggio e una Casa di poter portare a casa la vittoria in un rally con validità Mondiale. Eppure Hyundai Motorsport ha completato la stage di prova del Rally del Portogallo con tre vetture davanti a tutti.

Dani Sordo ha firmato il miglior tempo sui 4,61 chilometri dello Shakedown denominato Baltar, ottenendolo nel secondo dei tre passaggi effettuati in 2'51"2.

Per Sordo si tratta del miglior modo per iniziare il fine settimana che lo vede impegnato come terzo pilota di Hyundai. Intanto alle sue spalle ci sono proprio i suoi compagni di squadra, con Ott Tanak che è risultato più lento di mezzo secondo e Thierry Neuville di 9 decimi.

Tutti e tre i piloti Hyundai, così come la maggior parte dei colleghi al volante di una Rally1, hanno ottenuto il miglior crono al secondo passaggio. Nel primo, però, va segnalato una sfortunata e involontaria manovra di Thierry Neuville in cui, ad avere la peggio, è stato un cane.

Il belga, entrato per primo in prova, si è trovato un cane in traiettoria mentre era a tavoletta in una zona veloce della prova. Purtroppo l'impatto è stato inevitabile sebbene il belga si fosse portato tutto sulla destra della carreggiata per provare ad evitare l'animale, ma questo ha avuto la peggio.

Quarta posizione per Sébastien Ogier, primo pilota di Toyota Gazoo Racing, staccato di appena un decimo rispetto a Neuville. Chiude la Top 5 la prima Ford Puma Rally1, quella di Adrien Fourmaux, staccato a sua volta di un decimo da Ogier. Il francese di M-Sport Ford è stato l'unico pilota tra i primi 10 a ottenere il miglior tempo al quarto passaggio effettuato.

Appena fuori dalla Top 5 tutte le altre Toyota GR Yaris Rally1 ufficiali. La prima di queste è di Takamoto Katsuta, che in questo fine settimana non sarà eleggibile per prendere punti dedicati al mondiale Costruttori. Dietro di lui i compagni di squadra Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans, entrambi autori dello stesso tempo (a 1"5 dal crono di riferimento).

Rovanpera ha firmato il suo miglior tempo al primo passaggio e, proprio considerando tutti i tempi del primo giro, è stato il più rapido. Nei due giri successivi è stato superato da 6 piloti e non è più stato in grado di migliorarsi. Chiude la classifica delle Rally1 la Ford Puma Rally1 Hybrid di Gregoire Munster, autore di un tempo molto più vicino alle Rally2 che alle vetture ibride.