WRC | Rally Portogallo, PS9: Rovanpera chiude davanti a Ogier

La prima tappa del Rally del Portogallo va in archivio dopo 9 prove speciali dure, in cui però nessuna vettura Rally1, né i principali protagonisti del WRC2, hanno patito ritiri o danni di grande rilievo.

Kalle Rovanpera è risultato il più veloce dopo quasi un'ora e mezza di gara, ma alle sue spalle è minaccioso Sébastien Ogier. I due piloti di Toyota Gazoo Racing stanno sfruttando perfettamente la loro ottima posizione di partenza dovuta al fatto di essere piloti part time per avere un fondo con più grip rispetto ai rivali.

Non a caso i due sono i piloti più accreditati per il successo finale. Oggi Rovanpera e Ogier hanno completato la giornata con appena 1 secondo a dividerli. Chiaro sintomo di una lotta che si protrarrà almeno sino al giro mattutino di domani.

Ogier può recriminare per un malfunzionamento dell'ibrido nel corso della penultima prova di oggi. Senza quello, probabilmente avrebbe chiuso lui la giornata da leader. Ma ormai piangere sul latte versato - o sulla polvere alzata - ha poco senso. La gara è lunga e domani sarà una tappa più dura rispetto a quella odierna.

Takamoto Katsuta completa il tris provvisorio di Toyota dopo una giornata dai due volti. Splendido quello che lo ha visto leader per tutto il giro mattutino. Meno brillante, ma comunque positivo, quello pomeridiano, che però lo ha visto perdere due posizioni nei confronti dei compagni di squadra.

Katsuta si trova comunque a 4"7 da Rovanpera, dunque in piena lotta non solo per il podio, ma anche per la vittoria. Stesso discorso per Ott Tanak, sino a ora il pilota più competitivo di Hyundai Motorsport anche grazie a una posizione di partenza molto interessante.

L'estone, a fronte di un feeling non perfetto con la sua i20 N Rally1, è comunque riusciro a chiudere la giornata al quarto posto, staccato di 5"4 nonostante abbia perso la terza piazza proprio nell'ultima prova di oggi. Dietro di lui i due compagni di squadra, Dani Sordo e Thierry Neuville.

Lo spagnolo ha gettato al vento l'ottimo lavoro fatto in alcune prove perdendo tanti secondi nella PS9, forse per cercare di regalare a Neuville una posizione di partenza nella giornata di domani. Peccato che lo spagnolo abbia chiuso la prova con 2 decimi di vantaggio nei confronti di Neuville. In questo modo ha mantenuto la quinta posizione e domani partirà dopo il belga.

A proposito di Neuville, strepitoso il giro mattutino in cui ha sfruttato prima il fondo umido, poi l'ottima gestione delle gomme per chiudere addirittura secondo assoluto. Nel giro pomeridiano il fondo è cambiato drasticamente, per cui è stato impossibile mantenere la piazza d'onore e rimanere a contatto con i primi. Il sesto posto a 18 secondi da Rovanpera va però visto come un risultato molto buono, considerando che oggi ha aperto tutte e 8 le prove previste.

Inoltre, Neuville può tirare un sospiro di sollievo per i guai a cui è andato incontro il principale rivale per il titolo, ossia Elfyn Evans. Il pilota della Toyota ha iniziato la giornata con un assetto lontano dalle sue preferenze, poi Scott Martin ha dimenticato il quaderno delle note al banco dei commissari alla fine della PS6 per capire cosa stesse succedendo (un'incomprensione tra i commissari e Martin Wydaeghe, navigatore di Neuville, sulla tabella da consegnare a fine prova).

Dunque Evans ha dovuto ricevere le note dalla PS7 alla PS9 con Martin che le ha lette dal suo cellulare. Nella PS7, inoltre, Evans ha anche stallonato la gomma anteriore destra, perdendo oltre 50 secondi dai migliori. Insomma un calvario.

Difficile anche la gara di M-Sport, con Adrien Fourmaux che ha alternato ottime stage a prove in cui partire per terzo in speciale si è rivelato più difficile del previsto. Gregoire Munster, invece, sta apprendendo le speciali su una Rally1 e non è mai stato realmente in grado di ottenere tempi competitivi.

Per quanto riguarda il WRC2 la giornata ha vissuto su una lotta strepitosa tra compagni di squadra, Oliver Solberg e Gus Greensmith. Dopo uno scambio di posizione senza soluzione di continuità, nell'ultima speciale è stato Solberg a fare la voce grossa, chiudendo in testa nella classifica di categoria. Greensmith ha perso anche la seconda posizione in favore di Yohan Rossel, ora secondo al volante della prima Citroen C3 Rally2.

La prima tappa del Rally del Portogallo termina qui. L'evento riprenderà domattina con la Prova Speciale 10, la Felgueiras 1 di 8,81 chilometri. La prima vettura, ovvero la Ford Puma Rally1 Hybrid di Gregoire Munster e Louis Louka, entrerà in prova alle ore 09:05 italiane.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS9