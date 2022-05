WRC | Rally Portogallo, PS8: Neuville, clamorosa disavventura

Carica lettore audio

Continua senza soluzione di continuità la serie di colpi di scena che sta facendo cambiare volto minuto dopo minuto alla classifica generale del Rally del Portogallo, quarta tappa del WRC 2022.

Questa volta lo sfortunato protagonista che ha visto probabilmente sfumare del tutto la possibilità di vincere l'evento è Thierry Neuville. Nel corso del trasferimento dalla PS7 alla PS8 il belga - stando a quanto ha raccontato lui stesso al termine della prova - ha perso una ruota. A quel punto è stato costretto a fermarsi per cercare di porre rimedio al guasto, trovando però un problema allo sterzo.

Neuville ha comunque preso parte alla Prova Speciale 8, la Mortagua di 18,15 chilometri, ma ha perso 1'28"4 dal vincitore della speciale, Kalle Rovanpera. A causa di questo guasto il pilota di Hyundai Motorsport è sprofondato dal secondo al settimo posto, in una gara in cui stava davvero estraendo il coniglio dal cilindro per le prestazioni offerte nonostante una posizione di partenza molto svantaggiosa.

Di ciò che è accaduto nella PS8 ringrazia Toyota, che ora ha Elfyn Evans in testa all'evento con 10"7 di vantaggio sul compagno di squadra e leader del Mondiale Kalle Rovanpera. Quarta posizione per Takamoto Katsuta, tenuto fuori dal podio solamente da Dani Sordo che lo precede di 6"3.

Perde posizioni e scivola al sesto posto Pierre-Louis Loubet. Il francesino, autore sino a qui di un'ottima giornata, avrebbe avuto l'opportunità di salire lui al terzo posto ma è uscito per ben 2 volte di strada. In entrambi i casi è finito in fesh-fesh, raccogliendo tanta sabbia che è entrata anche nell'abitacolo della sua Ford Puma Rally1.

Per quanto riguarda il WRC2, Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen sono saldamente al comando sulla Skoda Fabia Rally2 Evo del team TokSport. L'equipaggio norvegese precede di 38"3 i primi inseguitori, ovvero Teemu Suninen e Mikko Markkula al volante della prima Hyundai i20 N Rally2. Terzo posto per Yohan Rossel su Citroen C3 Rally2.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1h23'05”6 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +10"7 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +42"5 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +48"8 5 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +56"9 6 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'08"4 7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'32"0 8 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +1'46"3 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'02"7 10 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +3'37"5