WRC | Rally Portogallo, PS7: Lappi sale in zona podio. Evans KO

Esapekka Lappi è stato senza dubbio il grande protagonista della Prova Speciale 7 del Rally del Portogallo, la Mortagua di 18,15 chilometri, in cui è riuscito a vincere la seconda speciale della sua giornata.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo in 11'56"7, precedendo di 4 decimi il campione del mondo in carica e leader dell'evento Kalle Rovanpera.

Più del risultato circoscritto alla prova, Lappi può essere soddisfatto per aver guadagnato ben 2 posizioni in un solo colpo nella classifica generale, entrando così in zona podio. Esapekka ha superato sia Pierre-Louis Loubet che il compagno di squadra Thierry Neuville.

Buona prova anche per il francese di M-Sport, preceduto anche da Ott Tanak - terzo di speciale - il quale è stato capace di superare a sua volta Thierry Neuville rimanendo così in quarta posizione.

Per il belga di Hyundai Motorsport una speciale strana, in cui ha perso ben 7 secondi nel primo intermedio e 4 nel resto del tragitto. Per lui la prova era completamente nuova, non essendo riuscito a prendervi parte per intero a causa di un'uscita di strada nel 2022. Questo lo ha portato a essere troppo cauto, perdendo 11"4 da Lappi e ben 2 posizioni in una volta.

Attenzione però, perché la lotta per il terzo posto potrebbe cambiare ancora e drasticamente nella prova spettacolo che concluderà la giornata. Lappi, Loubet e Neuville sono racchiusi in appena 1"3.

La PS7 è stata una prova molto complessa anche per Dani Sordo, autore di un errore nel secondo settore che gli ha fatto perdere quasi 10 secondi. Lo spagnolo nativo di Torrelavega è arrivato lungo a un tornante, perdendo così tanto tempo e scivolando a 14 secondi da Kalle Rovanpera, ora leader sempre più solitario del quinto evento del WRC 2023.

Il pilota che però ha avuto una prova da dimenticare è stato Elfyn Evans. Il leader del Mondiale - in condivisione con Sébastien Ogier - è uscito di strada ad alta velocità dopo 14 chilometri. Fortunatamente sia lui che il navigatore Scott Martin sono usciti illesi dall'incidente, di cui, però, non si conosce ancora la dinamica ma è chiaro che l'impatto (o gli impatti) siano stati di un certo rilievo. La GR Yaris numero 33 è apparsa molto danneggiata, soprattutto all'anteriore e al posteriore. Per il gallese di Toyota, però, si tratta del ritiro di giornata.

Nel WRC2 Yohan Rossel si è visto comminare una penalità di 40" per un problema avuto poco prima del via della stage. Non è ancora chiaro il motivo per cui il francese di Citroen Racing sia però stato penalizzato. Quello che però è certo, è che Rossel ha ora oltre 1 minuto di ritardo dal leader della classifica di categoria, Oliver Solberg.

Rally del Portogallo - WRC 2023 - Classifica dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h19'54”5 2 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +14"2 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +27"9 4 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +28"4 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +28"7 6 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'07"4 7 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +3'42"8 8 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +4'45"4 +0'40" 9 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +5'09"6 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +5'26"9