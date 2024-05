WRC | Rally Portogallo, PS7: un guaio dopo l'altro per Evans

La prima tappa del Rally del Portogallo, sino a ora, è stata un disastro per Elfyn Evans. Ma le cose sono peggiorate nella Prova Speciale 7, la Gois 2 di 14,30 chilometri.

Il vice leader del Mondiale si è trovato a prendere parte alla prova senza che il suo navigatore Scott Martin avesse il quaderno delle note per affrontare la speciale. Il blocco deve essere stato dimenticato tra la prova speciale precedente e questa.

L'inconveniente è costato alcuni secondi all'equipaggio di Toyota Gazoo Racing, sebbene Martin sia riuscito a mettere una pezza alla situazione usando le note di riserva memorizzate sul suo cellulare. Ricordiamo che in casi come questi agli equipaggi è concesso l'utilizzo del telefonino per leggere le note della speciale a cui si sta prendendo parte.

Ma non è tutto, perché Evans e Martin hanno perso altri secondi preziosi a causa di una gomma uscita dal cerchio. Stiamo parlando dell'anteriore destra, che da metà prova in poi ha creato loro un ulteriore problema. Difficile dire cosa e come la gomma si sia danneggiata, ma l'immagine del cerchio lascia intendere che vi sia stato un urto contro qualcosa.

La speciale è stata vinta da Dani Sordo che ha riaperto la rimonta e, dopo aver superato il compagno di squadra Thierry Neuville, si trova ora in quinta posizione, ad appena 8 decimi dal compagno di squadra Ott Tanak che è in quarta.

Il pilota spagnolo ha preceduto in prova le altre tre Toyota GR Yaris Rally1, quelle che si stanno giocando le prime tre posizioni della classifica generale dell'evento. Ogier è stato il secondo più rapido della stage, ma Rovanpera ha messo alle spalle ancora una volta il primo dei rivali, Takamoto Katsuta.

Attenzione però, perché il margine tra i due è sì raddoppiato rispetto alla prova precedente, ma è comunque di soli 2 decimi di secondo. Per quanto riguarda il leader del Mondiale Thierry Neuville, com'era prevedibile è scivolato ancora nella classifica generale e ora è sesto, staccato però di appena 6"3 dalla vetta.

Continua l'alternanza di leadership nel WRC2 tra Oliver Solberg e Gus Greensmith. Questa volta è stato il britannico a strappare la prima posizione di categoria al compagno di squadra ma, anche in questo caso, i due restano vicini tra loro. A separarli sono appena 3 decimi. Si rifà sotto prepotentemente anche Yohan Rossel con la prima Citroen C3 Rally2. Il francese è a 1"5 dal secondo posto e a 1"8 dalla vetta.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS7