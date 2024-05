WRC | Rally Portogallo, PS6: Rovanpera nuovo leader

Se il giro mattutino al Rally del Portogallo aveva riservato più di una sorpresa, quello pomeridiano è iniziato secondo copione. I piloti che sono entrati in prova per ultimi nella PS6 Lousa 2 di 12,28 chilometri hanno avuto un vantaggio molto importante su tutti gli altri grazie a un grip migliore. Non a caso a ottenere il risultato migliore è stato Sébastien Ogier.

L'8 volte iridato ha fermato il cronometro in 8'53"3, battendo di 1"1 il compagno di squadra, nonché campione del mondo in carica, Kalle Rovanpera. Entrambi hanno voluto prendersi un rischio, ovvero prendere una sola ruota di scorta. La scelta porta svantaggi (con una doppia foratura si è costretti al ritiro), ma anche vantaggi in termini di peso - dunque in potenziale tempo guadagnato - nei confronti dei rivali.

Per il momento la strategia dei due piloti part time di Toyota funziona in maniera egregia. Ogier, grazie a questo scratch, è salito al terzo posto nella classifica generale, mentre Kalle Rovanpera addirittura al primo posto, diventando il nuovo leader dell'evento con appena 1 decimo di margine su Takamoto Katsuta.

Toyota ha ora la tripletta in mano, ma le tre Hyundai i20 N Rally1 ufficiali sono appena dietro e i primi 5 sono racchiusi in soli 3 secondi e nove decimi. Per ora una gara molto bella, sul filo del rasoio in ogni prova e con tanti cambi al vertice.

Le prossime prove, però, andranno a delineare meglio la classifica generale e, considerando il regolamento che permette ai piloti part-time di partire dietro, saranno Ogier e Rovanpera ad avere un vantaggio enorme su tutti gli altri.

Thierry Neuville continua a difendersi, ma è subito stato chiaro come questo pomeriggio sia molto più difficile che rimanga a occupare le prime posizioni. Il belga ne ha perse tre in un colpo solo, ma è naturale. La sua posizione di partenza, sempre la prima, è la peggiore possibile e i distacchi dopo il giro mattutino erano risibili. Questo ha favorito cambi di posizione senza soluzione di continuità.

Resistono bene anche Dani Sordo e Ott Tanak rispettivamente terzo e quarto nella speciale ma senza la possibilità di provare a frenare l'incedere delle Toyota GR Yaris ufficiali.

L'unica nota stonata in casa Toyota rimane Elfyn Evans. Il gallese ha sempre il vantaggio della posizione di partenza su Neuville, ma continua a perdere secondi su secondi nei confronti del rivale. Ora paga addirittura 20 secondi dal belga nella classifica generale. Davvero un'eternità, considerate le poche prove disputate sino a ora.