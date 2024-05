WRC | Rally Portogallo, PS5: Neuville fa una magia e torna secondo

Il giro mattutino della tappa del venerdì al Rally del Portogallo s'è concluso nella maniera meno prevedibile possibile, ovvero con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe capaci di firmare il miglior tempo nella PS5, la Arganil 1 di 18,72 chilometri.

Questo risultato era poco prevedibile per un motivo molto semplice: chi apre le prove sullo sterrato è sempre il pilota più svantaggiato, perché pulisce il fondo (aumentando il grip) per chi entra in speciale più tardi. Solo la pioggia ribalta la situazione, ma di precipitazioni, sopra il cielo di Coimbra, proprio non ce ne sono.

Ecco perché il belga ha fatto una magia. Da primo è stato autore del miglior tempo in 11'40"5, che gli ha permesso di ottenere il secondo scratch della sua gara dopo quello ottenuto ieri sera nella PS1.

Un risultato molto importante per il leader del Mondiale, perché in un colpo solo è riuscito a recuperare ben 2 posizioni nella classifica generale e a tornare secondo assoluto, a 2"9 di distacco dal leader Takamoto Katsuta. Per Neuville, però, il giro pomeridiano si preannuncia durissimo perché le condizioni del fondo saranno meno sabbiose e più insidiose rispetto a quanto visto in mattinata.

Intanto Katsuta si gode un primato inatteso, ma meritato. Il giapponese di Toyota Gazoo Racing è stato capace di sfruttare la sua posizione di partenza e di rimanere costante per tutta la mattinata. Ecco perché il risultato parziale di oggi non è figlio di fortuna, ma della bravura di aver sfruttato ciò che poteva avere a favore.

Terza posizione per un'altra Toyota GR Yaris Rally1, si tratta di quella del campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, autore di una buona mattina - non brillante, ma decente - che lo ha portato a chiudere in Top 3 davanti a un Ott Tanak che ha dovuto cedere ben 2 posizioni sul podio proprio nell'ultima prova.

Sembra che sulla sua i20 N Rally1 si sia verificato un problema ai freni proprio negli ultimi chilometri della mattinata. Intanto Sébastien Ogier ha fatto vedere per l'ennesima volta i motivi che lo hanno portato a vincere 8 titoli mondiali. Pur senza intercom (la radio che permette a navigatore e pilota di parlare e dettare le note) il campione di Gap ha ottenuto il quarto tempo nella PS5, completando la mattinata in Top 5 dopo aver superato Dani Sordo.

Lo spagnolo di Hyundai sembrava lanciato verso una rimonta implacabile, ma l'ultima prova di oggi lo ha fatto scivolare di nuovo in sesta posizione, capace di fare meglio dei soli Adrien Fourmaux, Elfyn Evans e Gregoire Munster. A proposito di Evans, è lui la grande delusione di questa mezza giornata. Nonostante partisse dietro a Neuville, il gallese non è mai riuscito a fare meglio del rivale più accreditato per il titolo.

A rallentare Evans è stato anche un assetto non perfetto. Lui ha spesso parlato di difficoltà nel far girare la vettura, di macchina "pigra" al pari di quanto detto da Ogier.

Nel WRC2, intanto, continua la lotta tra compagni di squadra. Oliver Solberg si è ripreso la leadership della graduatoria di categoria proprio al termine della PS5 con una grande prova, relegando Gus Greensmith al secondo posto, ora staccato di 8"7 da lui. Dietro ai due alfieri Skoda ecco Yohan Rossel, che con la prima Citroen C3 Rally2 continua a essere sornione e pericolosamente vicino alle due Skoda Fabia RS Rally2.

Il giro mattutino odierno al Rally del Portogallo termina qui. Nella pausa tra un giro e l'altro i piloti non potranno usufruire del Service di metà giornata, ma solo della Tyre Fitting Zone. Dunque solo gomme nuove per il giro pomeridiano, ma nessun aiuto da parte dei rispettivi team per sistemare assetto e problemi principali delle vetture. La gara riprenderà con la PS6, la Lousa 2 di 12,28 chilometri. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe entreranno in speciale alle ore 15:05 italiane.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica generale dopo la PS5