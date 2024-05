WRC | Rally Portogallo, PS4: Sordo vola ancora e sale quinto

Tutto come da previsioni. Dani Sordo continua a sfruttare perfettamente la sua posizione di partenza favorevole e ora ha cambiato marcia, firmando il miglior tempo anche nella PS4 del Rally del Portogallo, la Gois 1 di 14,30 chilometri.

Il pilota spagnolo di Hyundai Motorsport ha fermato il cronometro in 9'07"2, risultando così l'autore del secondo scratch consecutivo. Questo lo sta portando a risalire la classifica generale in maniera molto rapida e ora è già entrato in Top 5, a pochi decimi dal compagno di squadra Thierry Neuville.

Lo sterrato di questa mattina, fatta eccezione per la PS2, ha presentato le solite caratteristiche del venerdì portoghese: chi entra per ultimo in prova ha un vantaggio considerevole. Sordo sta però facendo un ottimo lavoro, sfruttando questo vantaggio per entrare nei giochi per il successo.

Importante segnalare anche il secondo tempo di Kalle Rovanpera, anche lui in grado di sfruttare la posizione di partenza vantaggiosa per seguire le orme di Sordo. Il campione del mondo in carica è stato in grado di recuperare così una posizione nella classifica generale, salendo terzo dopo aver superato Neuville.

A proposito del belga, ancora un'eccellente prova considerando la sua posizione di partenza, che è la peggiore possibile per via della sua posizione nel mondiale Piloti. Con le unghie e con i denti, Neuville sta cercando di reggere il più possibile per arrivare alla giornata di domani con possibilità di cogliere comunque un buon risultato in un weekend che lo vede correre in difesa.

Se Neuville convince nonostante le ovvie difficoltà, Elfyn Evans non sta facendo altrettanto. Il gallese di Toyota Gazoo Racing è risultato più lento del rivale per il titolo e ha perso addirittura 3 posizioni nella classifica generale, passando dal quinto all'ottavo posto a 12"5 dal leader Katsuta.

Ottimo invece il terzo tempo di speciale ottenuto da Adrien Fourmaux, entrato per terzo in prova ma finalmente molto efficace utilizzando 3 Soft e 1 Hard (più una sola gomma di scorta) contro le 2 Soft, 2Hard e le 2 Soft di scorta scelte dalla maggior parte degli avversari.

Nel WRC2 arriva il primo squillo di Gus Greensmith, che non solo firma il miglior tempo di categoria, ma diventa anche il nuovo leader con 2"7 di vantaggio sul compagno di squadra Oliver Solberg. Skoda sugli scudi, è proprio il caso di dirlo, anche se Yohan Rossel (Citroen C3 Rally2) non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa sui due rivali di Mlada Boleslav.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS4