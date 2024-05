WRC | Rally Portogallo, PS3: svetta Sordo. Katsuta nuovo leader

Con il sole e le temperature più alte, le speciali del Rally del Portogallo tornano a essere più classiche e a regalare vantaggio a chi parte nelle posizioni di rincalzo. La Prova Speciale 3, la Lousa 1 di 12,28 chilometri, ha proprio presentato questo scenario, ciò che ci attendevamo sin dall'inizio della competizione per questa prima giornata di gara.

Quasi sparita del tutto l'umidità, chi è entrato in prova per primo ha faticato non poco a trovare ritmo. Non è un caso che a firmare il miglior tempo assoluto sia stato Dani Sordo. Lo spagnolo di Hyundai Motorsport - dopo una PS2 molto deludente - ha cambiato ritmo firmando un crono degno di nota in 8'59"4 che gli è valso lo scratch della prova.

Lo spagnolo ha staccato di 3"2 Kalle Rovanpera, primo degli inseguitori e penultimo pilota entrato in prova. Grazie a questo risultato, Sordo recupera una posizione nella classifica generale, portandosi a 9"3 dalla vetta. L'impressione è che la sua rimonta sia appena iniziata.

Buona prova per le Hyundai, con Ott Tanak terzo a 4"2 e ora secondo nella classifica generale. Davanti a tutti, però, è salito Takamoto Katsuta, ora nuovo leader dell'evento con 1"5 di vantaggio sull'estone di Hyundai.

La classifica di speciale mostra Thierry Neuville al settimo posto, staccato di 8 secondi dal tempo di Sordo. Eppure il belga è riuscito a contenere molto bene il suo distacco dai principali rivali per il titolo che sono partiti dietro di lui. non a caso si trova ancora in terza posizione nella classifica generale a 2"4 da Katsuta.

Il belga, però, è destinato a perdere altre posizioni. Dovrà cercare di minimizzare il tempo perso, pur senza prendersi rischi inutili data la durezza del rally portoghese.

Se Katsuta ha portato la Toyota in vetta e Rovanpera ha dato i primi segni di risveglio, Elfyn Evans e Sébastien Ogier faticano a cambiare marcia. Almeno per ora. Evans entra in prova appena dopo Neuville, mentre Ogier, che ha una posizione di partenza più che buona, sembra dover recuperare l'abitudine alla competizione.

Correre part-time lo aiuta a trovare tempo per la famiglia, ma quando viene impiegato non sembra più il pilota implacabile che è stato nel corso della sua carriera, quando ancora correva per intero la stagione ed era lo spauracchio di tutti.

Anche le Ford Puma Rally1 non stanno brillando sullo sterrato. Adrien Fourmaux non è andato oltre l'ottavo tempo, che lo relega in ottava piazza anche nella classifica generale. Gregoire Munster continua il suo apprendistato, ma è già staccato di 46 secondi dalla vetta.

Nel WRC2 Oliver Solberg continua a dare segnali importanti grazie a un altro ottimo tempo. Questo lo ha aiutato ad aumentare il suo vantaggio nei confronti delle due Citroen C3 Rally2, quelle di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin. Al momento solo il francese sembra poter dare fastidio a Solberg, mentre il russo ha già 23 secondi di distacco dal leader di categoria dopo appena 3 prove.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS3