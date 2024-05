WRC | Rally Portogallo, PS21: grossi guai al motore per Evans

Nella penultima prova speciale del Rally del Portogallo arriva il colpo di scena che non ti aspetti. Mentre Sébastien Ogier, Ott Tanak e Thierry Neuville si stanno sfidando per i punti della 'Super Sunday', la corsa al titolo iridato Piloti 2024 potrebbe aver subìto il primo, grande scossone della stagione.

Elfyn Evans, sesto nella classifica generale e quarto in quella domenicale, si è trovato negli ultimi chilometri della Cabeceiras de Basto 2 a gestire un importante problema al motore che gli ha fatto perdere un minuto e mezzo dai migliori.

Arrivato nell'ultimo settore, Scott Martin - navigatore di Evans - ha smesso di dare le note al pilota gallese, avvertendolo del problema al motore. Si è trattato di un surriscaldamento, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato.

A quel punto l'equipaggio di Toyota Gazoo Racing ha preferito concludere la speciale in modalità completamente elettrica, per poi fermarsi dopo il Controllo Orario e cercare cosa abbia provocato il guasto. Martin, arrivato al tragtuardo della prova, ha chiesto ai commissari più acqua possibile per usarla, eventualmente, nel caso si fosse verificata una perdita di liquidi nel corso della speciale.

Non è ancora chiaro cosa abbia rallentato la GR Yaris Rally1 numero 33, né se Evans e Martin riusciranno a proseguire la gara. Se così non dovesse essere, si aprirebbe per Thierry Neuville un'opportunità da non lasciarsi scappare, considerando i punti portati a casa ieri e quelli che potrebbe raccogliere oggi tra la classifica 'Super Sunday' ed, eventualmente, quelli aggiuntivi per chi arriva in Top 5 nella Power Stage.

Intanto Ott Tanak ha vinto la PS21 e, così facendo, è salito in testa alla classifica domenicale, artigliando in maniera provvisoria i 7 punti che garantisce la sua posizione attuale. Sébastien Ogier, che non corre per vincere il Mondiale, ha deciso di gestire il suo vantaggio ed entrerà nella Power Stage con un margine superiore ai 10 secondi sul rivale per la vittoria.

Per quanto riguarda i punti della domenica, l'8 volte iridato dovrà stare attento, perché Thierry Neuville grazie al secondo posto di speciale si è avvicinato molto e brama punti per staccare più che potrà Evans.

Da segnalare, inoltre, lo sfortunato ritiro di Gregoire Munster. Dopo poco più di 2 minuti dal suo via nella speciale, l'olandese ha tagliato troppo una curva sinistrorsa, finendo per fare un mezzo testacoda che lo ha portato ad avere 2 ruote - quelle anteriori - fuori dalla sede stradale in un punto in cui il pubblico non c'è. Per questo è rimasto bloccato ed è stato costretto al ritiro. Davvero una beffa per lui.

Nel WRC2 continuano i colpi di scena, con Jan Solans che si è ripreso la prima posizione in classifica di categoria. Lo spagnolo, al volante della prima Toyota GR Yaris Rally1, ha superato ancora Josh McErlean e ha ha 6"4 di vantaggio su di lui quando manca appena una prova al termine delle ostilità.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS21

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h35'06”3 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +10"1 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'12"1 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'44"0 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +2'44"2 6 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5'00"5 7 Gryazin/Aleksandrov Citroen C3 Rally2 +11'19"8 8 Solans/Sanjuan Toyota GR Yaris Rally1 +11'25"1 9 McErlean/Fulton Skoda Fabia RS Rally2 +11'31"5 10 Joona/Hussi Skoda Fabia RS Rally2 +13'07"4

WRC - Rally Portogallo - Classifica 'Special Sunday'