WRC, Rally Portogallo, PS2: Sordo vince e va in testa

Dani Sordo e Borja Rozada, alla seconda prova speciale assieme nel Mondiale Rally, hanno subito firmato uno scratch. E' accaduto poco fa al Rally del Portogallo. L'equipaggio della Hyundai ha vinto la PS2 Gois 1 di 19,51 chilometri, sfruttando perfettamente l'ottima posizione di partenza.

Miglior avvio, per loro, non avrebbe potuto esserci. L'affiatamento, come ha detto lo stesso Sordo alla fine della prova, deve ancora essere affinato, ma è già migliorato rispetto alla PS1. Questa vittoria di speciale li pone in vetta alla classifica generale: sono loro i nuovi leader del Rally Portogallo 2021.

Dietro di loro, ancora una volta, altre due Hyundai, che hanno così regalato al team di Alzenau la seconda tripletta consecutiva di speciale. Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno colto il secondo tempo a 3"6 da Sordo e Rozada, mentre al terzo posto troviamo ancora Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, superbi nel firmare tempi di alto livello sebbene siano costretti a entrare in prova per secondi.

Al momento, grazie a ottimi assetti, guida e posizione di partenza, le Hyundai stanno dominando questo avvio di gara. Nella PS2 la miglior Toyota Yaris è stata quella di Takamoto Katsuta, quarto a 6"3 da Sordo. Subito dietro, a 1"6 dal giapponese, già Elfyn Evans, non a suo agio con le gomme Soft scelte.

Sébastien Ogier continua a faticare a causa della posizione di partenza. Per lui è arrivato un altro ottavo tempo di stage e nella generale si trova già staccato di 15"7 da Sordo dopo appena 2 prove speciali.

Da segnalare il ritiro di Pierre-Louis Loubet a causa di un incidente avvenuto nell'ultimo settore della speciale. per il francese un altro evento deludente, sebbene si sia presentato in Portogallo con un nuovo navigatore, Florian Haut-Labourdette, che ha preso il posto di Vincent Landais.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC 22'04”1 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3"2 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +5"6 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +9"1 5 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +10"3 6 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +10"6 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +10"8 8 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +15"7 9 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +16"3 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +56"8