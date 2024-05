WRC | Rally Portogallo, PS2: Katsuta a sorpresa. Neuville leader

Il Rally del Portogallo è ripartito questa mattina dopo la PS1 svolta ieri sera davanti al pubblico di Coimbra e lo ha fatto con una delle speciali più insidiose dell'intero programma, la Mortagua 1 di 18,15 chilometri.

Su un fondo che i piloti hanno trovato umido, almeno nelle tante zone d'ombra, la PS2 ha riservato alcune sorprese. La prima di queste è senza dubbio Takamoto Katsuta, autore del miglior tempo in 11'30"4 che lo porta a salire in seconda posizione nella classifica generale.

Il giapponese di Toyota Gazoo Racing, nonostante non fosse tra i primi a entrare in prova e quindi a usufruire di un fondo più compatto per via dell'umidità e, quindi favorevole ai primi, ha fatto meglio di tutti, battendo di 1"2 Thierry Neuville.

Proprio il belga è la seconda sorpresa della prova. Partito per primo, dunque sfavorito perché su sterrato si è costretti a pulire il fondo, ha potuto usufruire dell'umidità depositatasi sul terreno nel corso della notte e ancora presente per le tante zone d'ombra per cogliere un secondo tempo molto importante.

Infatti il pilota di Hyundai Motorsport rimane in testa alla classifica generale dell'evento, pur mantenendo appena 8 decimi di vantaggio su Katsuta. Per quanto riguarda il resto dei rivali, invece, tutti hanno perso dal leader del Mondiale. Le prossime prove, però, dovrebbero garantire loro la situazione opposta, con Neuville che perderà tanti secondi da chi invece partirà dietro.

Terzo tempo per Ott Tanak, il quale, nonostante diverse difficoltà di guida per un feeling non ideale con la i20 N Rally1, ha comunque fatto bene a sufficienza per insediarsi alle spalle del compagno di squadra e mantenere il terzo posto nella classifica generale.

Elfyn Evans ha contenuto il distacco da Neuville nella prova, ma ora nella generale ha 7 secondi di ritardo. Buona la prova di Adrien Fourmaux, quinto di speciale ma attardato nella classifica generale con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid in classifica.

Le ultime sorprese della speciale - in negativo - sono i due più recenti campioni del mondo WRC, ossia Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier. Il finlandese ha ottenuto lo stesso tempo di Adrien Fourmaux, staccato di 5"7 da Katsuta, mentre Ogier ha fatto peggio, chiudendo a 6"3.

Gregoire Munster ha pagato caro la sua inesperienza al volante di una Rally1 chiudendo a 28 secondi dall'autore del miglior tempo della prova, mentre Dani Sordo, che non corre da diversi mesi su una Rally1 nel WRC, di secondi ne ha presi 12.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg ha estratto il coniglio dal cilindro firmando una prestazione di assoluto rilievo con la Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport. Il norvegese ha preceduto di 7"3 l'ex leader di categoria, Yohan Rossel, e di oltre 16 secondi la seconda Citroen C3 Rally2, quella di Nikolay Gryazin.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS2