WRC | Rally Portogallo, PS2: Evans vola ed è il nuovo leader

La seconda giornata di gara del Rally del Portogallo, quarto appuntamento del WRC 2022 e primo su fondo sterrato, è iniziata con la Prova Speciale 2, la Lousa 1 di 12,03 chilometri. Una prova molto tecnica, una delle più lente dell'intero programma del weekend, in cui la polvere alzata dalle vetture ha avuto un ruolo importante per chi è entrato in prova dopo Kalle Rovanpera. Una prova che ha esaltato Elfyn Evans.

Il pilota gallese della Toyota ha sfruttato perfettamente la perfetta posizione di partenza - frutto però di un inizio di stagione difficile - per usufruire di una strada già molto pulita, con più grip, e questo ha fatto la differenza. Evans ha vinto la prova con 6"1 di vantaggio sul primo degli avversari ed è diventato il nuovo leader dell'evento.

Dietro a Evans ecco Gus Greensmith. Il britannico del team M-Sport aveva già fatto vedere ieri nel corso dello Shakedown di essere a proprio agio con la sua Ford Puma Rally1 e oggi ha confermato questa impressione firmando un secondo posto molto importante che lo ha portato in seconda posizione nella classifica generale.

Terzo posto di speciale per Pierre-Louis Loubet. Il pilota di M-Sport, al pari di Evans, ha sfruttato bene la posizione di partenza per ottenere un risultato importante che deve dargli fiducia per il futuro. Dietro di lui Sébastien Ogier e Ott Tanak, entrambi accreditati del quarto tempo di speciale.

Per il pilota estone di Hyundai Motorsport si tratta di un risultato importante, perché lo mantiene in Top 3 nella classifica generale. Molto bene anche Thierry Neuville il quale, sebbene sia costretto a entrare in prova per secondo, ha siglato il settimo tempo (sulle 12 Rally1 in gara) trovandosi ora in quarta posizione nella classifica generale.

Ottavo tempo di speciale per Sébastien Loeb, il quale si trova ora in nona nella generale. Per il 9 volte iridato non sarà un evento facile, perché dovrà partire in una posizione non troppo vantaggiosa. Stesso discorso per il leader del Mondiale Kalle Rovanpera, ora decimo e già distante 9"5 dalla vetta. Il giovane finlandese sarà chiamato ad aprire tutte le prove speciali di questa giornata per via della sua posizione nella classifica Mondiale Piloti.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 11'40”3 2 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +4"4 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4"9 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +5"5 5 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +6"4 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +8"3 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +8"6 8 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 +9"4 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +9"4 10 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +9"5