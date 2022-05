WRC | Rally Portogallo, PS19: Evans si avvicina a Rovanpera

Carica lettore audio

Al Rally del Portogallo è stato tempo del primo passaggio sulla celebre Fafe di 11,18 chilometri, la PS19 che ha ulteriormente creato incertezza per le prime 4 posizioni della classifica generale del quarto evento del WRC 2022.

Così come nella prova precedente, Hyundai Motorsport ha firmato una bella doppietta grazie a Ott Tanak - vincitore della speciale in 6'32"3 - e a Thierry Neuville, secondo a 1"6 dall'estone.

Entrambi, però, non hanno più grandi velleità: troppo distanti da chi è dietro di loro, troppo distanti da chi li precede per poter sperare di guadagnare altre posizioni (salvo clamorosi errori nelle ultime 2 prove che mancano al termine dell'evento).

L'attenzione, anche in questo caso, era riposta sulla lotta per il primo posto tra Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Il gallese è riuscito a recuperare diversi secondi nei confronti del compagno di squadra anche grazie alla situazione meteorologica più favorevole nel momento in cui ha affrontato la prova.

Gli ultimi 4 piloti entrati nella stage hanno dovuto fare i conti con un percorso reso complesso dalla pioggia, così come la visibilità. Ha avuto la peggio Rovanpera, con l'intensità della precipitazione aumentata proprio nel momento in cui ha affrontato gli 11,18 chilometri della speciale.

Ora Evans ha uno svantaggio di 6"6 da Rovanpera quando mancano 2 prove alla fine. L'inerzia è ancora tutta a favore del 21enne finlandese, ma il meteo potrebbe regalare ancora altre sorprese.

La lotta per il terzo posto continua a essere appassionante, con Takamoto Katsuta che sta difendendo la posizione con unghie e denti dagli assalti di Dani Sordo. Lo spagnolo ha fatto meglio del giapponese, ma di appena un decimo di secondo. Ora tra i due ci sono 8 decimi.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS19

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 3h31'56”3 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +6"6 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'06"2 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'07"0 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'28"1 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +4'19"3 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +4'39"8 8 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +5'01"1 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +7'41"1 10 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +11'36"2