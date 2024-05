WRC | Rally Portogallo; PS19-20: lotta a 3 nella 'Super Sunday'

La terza e ultima tappa del Rally del Portogallo si è aperta questa mattina con le prime due prove speciali delle 4 da disputare per completare il percorso e hanno avuto nella nebbia la protagonista inattesa.

Sébastien Ogier e Ott Tanak si sono spartiti le prime due prove disputate, ossia la PS19 Cabeceiras do Basto 1 di 19,91 chilometri e la Fafe 1 di 11,18 chilometri. Come detto, la nebbia ha giocato un ruolo importante nelle prestazioni di tutti, considerando che s'è mossa lungo la prova in maniera molto rapida e ha a volte agevolato, altre volte penalizzato tutti, a turno.

Ogier è ormai lanciato verso il sesto successo della carriera in Portogallo, che lo renderebbe il pilota più vincente di sempre nella manifestazione, ma oggi - lo ricordiamo - si assegnano punti extra dopo quelli già dati ai piloti (ma non confermati sino a quando non termineranno la tappa di oggi) nella giornata di ieri.

Insomma, si tratta della 'Super Sunday', il sistema di punteggio che ha esordito quest'anno e che porta tutti i piloti a spingere per portare a casa tutti i punti possibili sebbene alcuni non abbiano realmente obiettivi importanti nella classifica generale.

La graduatoria di oggi vede Ogier davanti a Tanak, non a caso entrambi hanno vinto una speciale, ma dietro di loro c'è un terzo incomodo. Si tratta di Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, già terzo nella classifica generale, si trova terzo anche nella classifica domenicale, ma staccato di soli 2"8 dal leader di giornata e di 1"1 da Tanak, che in questo momento è secondo.

Il leader del Mondiale proverà a estendere il suo vantaggio su Elfyn Evans, quarto di giornata ma sesto nella classifica assoluta. Il gallese, al momento, è insidiato da Adrien Fourmaux, quinto di giornata a 3"6 da lui. Sesto invece Takamoto Katsuta, ma il giapponese di Toyota Gazoo Racing sta correndo da inizio tappa senza l'ausilio dell'ibrido a causa di un guasto al pacchetto elettrico.

Giornata molto tranquilla, invece, per Dani Sordo, il quale ha deciso di non prendere rischi. Forse, però, è stato anche troppo cauto, perché si è trovato a perdere mezzo minuto nella PS19 e a perdere la quarta posizione nella classifica generale in favore di Adrien Fourmaux.

Nel WRC2 c'è da registrare l'ennesimo cambio al vertice, con Josh McErlean, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, che è salito in testa alla classifica con un solo decimo di vantaggio sullo spagnolo Jan Solans sulla prima Toyota GR Yaris Rally2. Nikolay Gryazin rimane invece il pilota meglio piazzato nella classifica generale al volante di una vettura Rally2, la Citroen C3, pur non essendo eleggibile a prendere punti validi per il campionato in questo fine settimana.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS20

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h21'54”1 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +13"6 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'14"2 4 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +1'45"8 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'21"8 6 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3'33"1 7 Gryazin/Aleksandrov Citroen C3 Rally2 +10'35"0 8 McErlean/Fulton Skoda Fabia RS Rally2 +10'45"2 9 Solans/Sanjuan Toyota GR Yaris Rally2 +10'45"3 10 Joona/Hussi Skoda Fabia RS Rally2 +12'16"1

Rally Portogallo - Classifica 'Super Sunday'