WRC | Rally Portogallo, PS18: doppietta Hyundai con Tanak-Neuville

In apparenza la Prova Speciale 18 Montim di 8,69 chilometri del Rally del Portogallo non ha portato cambiamenti alla classifica generale del quarto evento del WRC 2022. In realtà, ha definito ancora meglio determinate situazioni, in particolare quelle legate alle prime 4 posizioni della classifica generale.

La prova è stata vinta da Ott Tanak e Martin Jarveoja. L'equipaggio di Hyundai Motorsport ha battuto per un solo decimo i compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, regalando un piccolo sorriso alla Casa coreana. Ma è quasi ininfluente.

L'attenzione era infatti riposta al duello tra Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans per la vittoria. Anche in questa prova il giovane finlandese di Toyota Racing ha fatto meglio del gallese compagno di squadra, ma di appena un decimo di secondo.

Ora tra i due ci sono 8"5 con appena 3 prove da disputare. Se Evans vorrà cercare di bissare la vittoria ottenuta in Portogallo l'anno passato, dovrà forzatamente rompere gli indugi nella PS19 anche per mettere pressione a Rovanpera.

Continua il duello anche per il terzo posto nella classifica generale tra Dani Sordo e Takamoto Katsuta. Lo spagnolo di Hyundai Motorsport continua a essere più veloce del giapponese. In questo caso lo è stato di 3 decimi, dunque il divario tra i due scende a 9 decimi in favore del pilota della Toyota.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 3h25'18”5 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +8"5 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'07"3 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'08"2 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'32"0 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +4'19"9 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +4'45"3 8 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'47"1 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +7'31"8 10 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +11'01"5