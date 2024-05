WRC | Rally Portogallo, PS17-18: Ogier, la leadership è solida

Sébastien Ogier ha giocato a gatto col topo con Ott Tanak e, alla fine del giro pomeridiano della seconda tappa al Rally del Portogallo, ha ipotecato la vittoria che sarebbe la seconda stagionale dopo quella ottenuta al Rally di Croazia poche settimane fa.

Ogier ha preso la testa della corsa a metà giornata, approfittando prima del clamoroso ritiro di Kalle Rovanpera nella PS11 causato da un incidente, poi dalla foratura della gomma posteriore destra sulla Hyundai i20 N Rally1 di Tanak. A quel punto, all'inizio del giro pomeridiano, ha lasciato sfogare il rivale prima di cambiare marcia nella PS16, la Amarante di 37 chilometri, e fare la differenza.

Grazie al nuovo sistema di punti, Ogier ha preso i 18 previsti per chi termina per primo le prime due tappe. Dietro di lui, però, ci sono solo Hyundai e questo, per Toyota, non è certo un bel segnale.

Al di là di Tanak, che ha finalmente fatto vedere un fine settimana degno del suo nome, in terza posizione si è piazzato il leader del Mondiale Thierry Neuville. Il belga ha messo in piedi due giorni intelligenti, privi di grossi errori e focalizzati a ottenere sempre il miglior risultato possibile nonostante fosse costretto ad aprire tutte le speciali del venerdì.

Alla fine, grazie ai ritiri di chi gli era davanti e a una gara accorta - senza dimenticare il prezioso aiuto di Dani Sordo - ha finito la seconda tappa sul podio. Domani proverà a giocarsi la vittoria della Special Sunday per aumentare ancora il suo vantaggio nei confronti del primo dei rivali nella classifica Piloti, ossia Elfyn Evans.

Dani Sordo finisce quarto, ultimo dei piloti Hyundai, ma come al solito si è rivelato fondamentale per il team. DI fatto ha protetto per tutta la giornata Neuville dagli attacchi di altri piloti e ha evitato di insidiarlo a sua volta, dandogli una mano più che concreta nel portare a casa punti pesanti per questo Mondiale.

Completa la Top 5 Adrien Fourmaux, che è in crescita costante e conferma i grandi passi avanti fatti rispetto all'ultima stagione in cui è stato titolare. Anche sulla terra il pilota di M-Sport Ford sta facendo vedere cose interessanti, che sia aiutato o meno dalla posizione di partenza.

La nota negativa del weekend, almeno sino a ora, è rappresentata da Elfyn Evans. Il gallese è staccato di quasi 3 minuti e mezzo dal leader e di otlre 2 minuti da Neuville, suo rivale per il titolo. Mai veloce, sempre in grande difficoltà in tutte le condizioni, Evans sta vivendo forse il peggiore fine settimana da quando corre per Toyota Gazoo Racing.

Male anche Takamoto Katsuta, che dopo una tappa tra i protagonisti ha commesso un errore nella PS12 rompendo la sospensione posteriore destra. Questa ha costretto il pilota giapponese al ritiro, lasciando lottare con le Hyundai il solo Ogier.

Sorpresa finale per ciò che riguarda il WRC2, con Jan Solans che ha superato Josh McErlean e ha chiuso in testa nella graduatoria di classe. Non va dimenticato, però, Nikolay Gryazin, primo tra le Rally2 ma non eleggibile per prendere punti validi per il titolo in questo fine settimana. Il russo comanda le operazioni, ma per la distribuzione punti è da considerarsi trasparente.

La seconda tappa del Rally del Portogallo termina qui. L'evento riprenderà domattina con la Prova Speciale 19, la Cabeceiras de Basto 1 di 19,91 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:05 italiane.

