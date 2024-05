WRC | Rally Portogallo, PS15: Tanak si avvicina ancora a Ogier

Tanak ci crede e concede il bis. Il campione del mondo rally 2019 ha vinto anche la Prova Speciale 15 del Rally del Portogallo, la Montim 2 di 8,69 chilometri, ovvero il percorso dove stamattina ha fatto l'incidente Kalle Rovanpera e ha messo in difficoltà tanti altri piloti.

Grazie a questo scratch, il secondo consecutivo sulle due prove disputate questo pomeriggio, l'estone di Hyundai Motorsport è riuscito a recuperare altri 2"6 nei confronti di Sébastien Ogier, portando il suo ritardo dalla vetta a soli 7"8.

La rimonta di Tanak potrebbe arrivare a compimento alla fine della giornata, perché mancano ancora tre speciali al termine della tappa tra cui la lunga Amarante di 37 chilometri.

L'impressione, però, è che Ogier abbia voluto gestire macchina e gomme proprio per attaccare sulla prova più lunga del pomeriggio e dare il colpo finale alle speranze di Tanak di recuperare la prima posizione persa a fine mattinata a causa di una foratura lenta alla gomma posteriore destra.

Dunque una perdita di secondi calcolata, quella di Ogier, almeno sulla carta e stando alle velate dichiarazioni rilasciate a fine prova. Per avere prova di questa teoria, basterà attendere lo svolgimento dell'Amarante, prevista dalle ore 17:40 italiane.

Niente da segnalare alle spalle dei due contendenti alla vittoria, con Thierry Neuville sempre saldamente al terzo posto e scortato dal compagno di squadra Dani Sordo. Adrien Fourmaux sta comunque ottenendo tempi interessanti come il terzo crono nella PS15, ma non basta a recuperare secondi sui piloti che lo precedono.

Per quanto riguarda il WRC2, Nikolay Gryazin occupa la prima posizione di classe ma, lo ricordiamo, non prenderà punti validi per il campionato in questo fine settimana. Inoltre, alle sue spalle, Josh McErlean sta recuperando furiosamente e ora è ad appena 8 decimi da lui. L'irlandese, invece, prende punti WRC2 ed è il leader di classe. Terzo posto di categoria invece per Jan Solans sulla prima Toyota GR Yaris Rally2, ma staccato di 9"3 dal secondo posto.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS15