WRC, Rally Portogallo, PS15: Sordo si avvicina a Evans

La Prova Speciale 15 Porto-Foz di 3,30 chilometri ha completato la seconda giornata di gara del Rally del Portogallo, con Elfyn Evans che ha concluso incredulo davanti a tutti dopo il ritiro di Ott Tanak e Martin Jarveoja avvenuto al termine della PS14, in seguito alla rottura della sospensione posteriore destra della loro Hyundai i20 Coupé WRC.

Nell'ultima prova della giornata Dani Sordo ha provato a riportare il sorriso nel team di Alzenau, che in 24 ore è passata dal pregustare una tripletta che avrebbe fatto a dir poco bene alle ambizioni di titolo Costruttori e Piloti, a un secondo posto - quello attualmente nelle mani dello spagnolo - che sa di magra consolazione.

Sordo ha ottenuto il miglior tempo nella SuperSpeciale Spettacolo battendo di 4"3 Takamoto Katsuta. Grazie a questo crono e al contemporaneo sesto di Elfyn Evans, l'iberico della Hyundai ha ridotto il suo svantaggio nei confronti del leader della corsa.

Ora tra Evans e Sordo ci sono 10"7 quando mancano 5 prove speciali alla fine delle ostilità. L'ultima prova odierna ha anche riproposto il duello tra Katsuta e Sébastien Ogier per il terzo posto. Ogier ha commesso un errore a una rotonda, spegnendo il motore della sua Yaris. Il giapponese ne ha approfittato solo parzialmente.

Ogier ha mantenuto la terza posizione, ma ora ha un vantaggio sul compagno di squadra di appena 1"5. La Top 5 ha subito un altro scossone proprio in questa breve speciale, perché Adrien Fourmaux è riuscito a superare il compagno di squadra Gus Greensmith.

Il francese del team M-Sport ha ottenuto il quarto tempo a pari merito con Ogier, mentre Greensmith ha perso tanto secondi a causa di un guasto all'acceleratore. La Ford Fiesta numero 44 fatica in maniera considerevole ad accelerare in uscita dai tornanti e anche questa prova spettacolo ne era ben fornita.

Ora Fourmaux è quinto con un vantaggio di 6"4 su Greensmith. Domani sarà una lotta fratricida per capire chi dei due avrà meritato l'ultimo posto a disposizione della Top 5, fatte salve ulteriori defezioni davanti a loro.

Per quanto riguarda il WRC2, Esapekka Lappi continua a essere dominante e dominatore della categoria al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5. Il finnico vanta un margine di 40"4 sul connazionale del team M-Sport, Teemu Suninen, ormai unico avversario per la vittoria di classe in questo fine settimana. E' invece scivolato indietro Oliver Solberg a causa di un errore commesso nella PS14, prova in cui è rimasto bloccato in una curva destrorsa dopo aver sbagliato l'ingresso.

La giornata odierna di gara termina qui. Riprenderà domattina con la PS16, prima delle 5 prove che porteranno alla conclusione del Rally del Portogallo 2021. La prima vettura che entrerà in speciale nella PS16 lo farà alle ore 8:08 italiane.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS16

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 3.07'09”1 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +10"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'04"2 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1'05"7 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta R5 MKII +4'21"8 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'28"2 7 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +8'21"2 8 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +9'01"6 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +10'46"6 10 Solberg/Johnston Hyundai i20 N.G. R5 +11'04"2