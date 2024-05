WRC | Rally Portogallo, PS13: Tanak fora, Ogier torna in testa

Per una Tappa 1 del Rally del Portogallo in cui non ci sono stati rilevanti colpi di scena, il primo giro della Tappa 2 ha invece stravolto continuamente tutto, compresa l'ultima speciale del giro mattutino, la Paredes 1 di 16,09 chilometri, in cui abbiamo potuto annoverare l'ennesimo cambio di leadership della corsa.

Ott Tanak, entrato in prova primo nella generale ma con appena 2 decimi di secondo di vantaggio su Sébastien Ogier, ha dovuto cedere il comando a causa di una foratura lenta alla gomma posteriore destra della sua Hyundai i20 N Rally1.

L'estone, a fine prova, ha affermato di aver avvertito il problema sin dai primi chilometri. Questo lo ha portato a perdere 13"8 da Sébastien Ogier, vincitore della prova e ora nuovo leader del Rally del Portogallo con 13"6 di vantaggio proprio sul pilota di Hyundai Motorsport.

Dietro i due contendenti al successo non si si segnalano novità, almeno per quanto riguarda la categoria Rally1. Thierry Neuville ha concluso la mattinata al terzo posto, dunque in zona podio, dopo aver recuperato tre posizioniu in 4 prove grazie al sorpasso ai danni del suo compagno di squadra Dani Sordo - ora quarto - e ai due ritiri di Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta arrivati rispettivamente nella PS11 e PS12.

Per il leader del Mondiale questo è un risultato molto buono, soprattutto considerando le difficoltà di ieri, in cui ha dovuto aprire tutte le speciali proprio in virtù della sua posizione nel Mondiale. A corredo della situazione vicina all'essere ideale, il sesto posto a quasi 2 minuti da lui di Elfyn Evans. Il gallese è il suo primo inseguitore nel Mondiale, ma sta andando incontro a un fine settimana molto complicato per via di un feeling molto basso con la sua GR Yaris Rally1.

Detto di Dani Sordo, quarto, completa la Top 5 la prima Ford Puma Rally1, quella di Adrien Fourmaux, che si sta confermando solido anche se veloce solo a tratti. Il francese precede Evans e le prime Rally2.

A tal proposito, anche il WRC2 ha dovuto prendere nota di un cambio al vertice della classifica generale. Yohan Rossel è stato costretto a fermarsi in prova per sostituire una gomma danneggiata, perdendo così non solo la leadership di categoria, ma anche il podio.

Gus Greensmith ha ringraziato e ora comanda le operazioni con 45 secondi di vantaggio sulla Citroen C3 Rally2 di Nikolay Gryazin. E' salito al terzo posto Josh McErlean con la seconda Skoda Fabia RS Rally2 in classifica dopo il ritiro di Oliver Solberg, arrivato nella PS11 proprio mentre era saldamente al comando del WRC2.

Il giro mattutino della seconda tappa al Rally di Portogallo termina qui. Oggi i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture in vista del giro pomeridiano che scatterà con la Prova Speciale 14, la Felgueiras 2 di 8,81 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 15:35 italiane.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS13