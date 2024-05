WRC | Rally Portogallo, PS12: Tanak va in testa. Katsuta sbatte

Nel corso degli anni la prova speciale Amarante del Rally del Portogallo ha sempre giocato un ruolo molto importante nell'economia del risultato finale. Anche quest'anno ha presentato diversi colpi di scena che hanno rivoluzionato ancora la classifica generale del quinto evento del WRC 2024.

Ott Tanak ha vinto la PS12, Amarante 1 di 37,24 chilometri, battendo Sébastien Ogier di 3"6. Considerando che prima della prova i due erano distanziati di 3"4 in favore del francese, ora abbiamo un nuovo leader della corsa.

Il pilota estone di Hyundai Motorsport si trova in testa alla classifica generale con appena 2 decimi di vantaggio proprio sull'8 volte iridato che anche quest'anno difende part time i colori di Toyota Gazoo Racing.

Tanak e Ogier si sono trovati a duellare per il primo posto dopo il ritiro di Kalle Rovanpera avvenuto nella prova precedente a causa di un incidente da cui lui e il navigatore Jonne Halttunen sono usciti illesi. Ora avranno modo di continuare l'uno contro uno anche nella PS13, ultima prova del giro mattutino odierno, prima della sosta e del Service che permetterà ai team di preparare le vetture per il giro di questo pomeriggio.

Dietro i primi due, però, si è consumato un altro fatto a dir poco importante soprattutto ai fini della classifica generale del Mondiale Piloti. Takamoto Katsuta, nel corso dell'Amarante, ha rotto la sospensione posteriore destra della sua Toyota GR Yaris Rally1, costringendolo al ritiro. Questo ha permesso a Thierry Neuville di issarsi in zona podio. Una mattinata fruttuosa per il leader del Mondiale non tanto per le prestazioni - per la verità modeste dopo il duplice errore fatto nella PS11 - quanto per aver recuperato 3 posizioni in virtù del sorpasso ai danni di Dani Sordo e del duplice ritiro delle Toyota di Rovanpera e Katsuta.

Guadagnano una posizione in classifica anche Dani Sordo, quarto, Adrien Fourmaux - ora quinto con la prima Ford Puma Rally1 in classifica - Elfyn Evans e Gregoire Munster, afflitto però da importanti problemi al motore che lo hanno costretto a fermarsi un paio di volte in speciale per cercare di capire da dove fossero generati.

Nel WRC2 Yohan Rossel ha deciso di spingere forte per scrollarsi di dosso la pressione di Gus Greensmith e sembra esserci riuscito. Grazie a una buona prova, il francese ha portato a 12"8 il suo vantaggio nei confronti del rivale di Skoda TokSport. Molto staccato invece il compagno di squadra Nikolay Gryazin, terzo ma a oltre 1 minuto da lui.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS12