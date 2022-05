WRC | Rally Portogallo, PS11: Rovanpera si avvicina a Evans

Carica lettore audio

Toyota continua a dominare il sabato di gara al Rally del Portogallo. Nella Prova Speciale 11, la Cabeceiras de Basto 1 di 22,03 chilometri, la Casa giapponese ha ottenuto un'altra tripletta.

Questa volta a ottenere il miglior tempo è stato Kalle Rovanpera in 13'26"8, battendo di 4"7 il compagno di squadra e leader della classifica generale dell'evento Elfyn Evans.

Grazie a questo risultato Rovanpera riduce sensibilmente il suo ritardo da Evans e ora tra i due ci sono 10"2. Il gallese ha provato a salvaguardare le proprie gomme in vista della prova speciale più lunga della giornata, ovvero la PS12, che scatterà tra qualche decina di minuti.

Si accende definitivamente il duello tra Takamoto Katsuta e Dani Sordo per la terza posizione nella classifica generale. Il pilota giapponese, autore ancora una volta del terzo tempo di speciale, ha rosicchiato altri secondi allo spagnolo di Hyundai Motorsport e ora ha un ritardo di appena 1"7 dal podio.

In questo momento le Toyota GR Yaris Rally1 sembrano avere un passo ineguagliabile per chiunque, anche grazie a una posizione di partenza perfetta per far valere le doti delle vetture giapponesi nei confronti della concorrenza.

La buona notizia per Hyundai Motorsport arriva dalla rimonta di Thierry Neuville. Il belga, dopo aver superato Gus Greensmith nella prova precedente, ha fatto lo stesso con Pierre-Louis Loubet in questa e ora è risalito in Top 5. Ora però la sua rimonta potrebbe essere completa, perché Katsuta, il pilota che lo precede, ha un vantaggio di quasi un minuto su di lui.

Da segnalare poi altri problemi per i due piloti più titolati della storia del WRC, ovvero Sébastien Loeb e Sébastien Ogier. Il pilota del team M-Sport è stato costretto a fermarsi durante la prova per un improvviso calo di potenza del motore. Per ovviare al problema ha provato a spegnere la macchina e a fare un reset, ma questo non ha funzionato. Loeb è arrivato al traguardo senza la "stage mode" inserita, ma poi è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico, così come ha confermato il team stesso.

Per Sébastien Ogier, invece, è arrivato un errore che lo ha portato fuori strada e, quindi, al ritiro. Affrontata una curva destrorsa, il posteriore della sua GR Yaris è finito per sbattere contro un terrapieno all'esterno della stessa e ha mandato Ogier in testacoda. La sua GR Yaris ha poi attraversato la carreggiata ed è finita con il retrotreno in un fosso. Sfortunatamente per l'8 volte iridato, in quel punto non c'erano spettatori che potessero aiutarlo ed è stato costretto al ritiro, il secondo in appena 2 giorni.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1h52'52”7 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +10"2 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'04"8 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'06"5 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'05"5 6 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +2'26"9 7 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +2'34"0 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +2'40"7 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'49"4 10 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'01"8