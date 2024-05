WRC | Rally Portogallo, PS11: Rovanpera capotta e va KO. Ogier leader

La Montim, Prova Speciale 11 del Rally del Portogallo, sarà anche una delle prove più corte dell'intero percorso cronometrato dell'evento, ma è anche una delle più insidiose, difficili e decisive della seconda gara su terra del WRC 2024.

Ne sa qualcosa Kalle Rovanpera, fino alla PS11 leader dell'evento portoghese e ora primo ritirato nella classe regina del Mondiale Rally. A metà prova il 2 volte campione del mondo ha affrontato con troppa velocità un cambio di direzione verso destra non troppo accentuato, ma insidioso, ed è finito per sbattere contro gli alberi all'esterno della stessa curva.

La Toyota GR Yaris Rally1 numero 69, dopo l'impatto, ha iniziato a capottare, fermandosi con il fondo contro la vegetazione e il fianco lato guidatore appoggiato sul sottobosco. Per Rovanpera è stata la fine dei sogni di vittoria, proprio dopo aver iniziato in maniera mirabile la seconda tappa con una PS10 superba.

L'impatto contro l'albero è stato violento, ma sia Rovanpera che il navigatore Jonne Halttunen sono usciti illesi dall'abitacolo della loro vettura. Pochi minuti dopo essere usciti dalla loro vettura, Rovanpera e Halttunen hanno segnalato a Oliver Solberg il loro incidente. Il norvegese, leader del WRC2, deve essersi distratto, perché dopo poche decine di metri ha sbattuto a sua volta, capottando e finendo la propria gara in maniera del tutto simile a quella del 2 volte iridato WRC.

Un epilogo di prova clamoroso, con i due leader di WRC e WRC2 ritirati in appena un centinaio di metri. Ne approfitta così Sébastien Ogier, vincitore della PS11 e ora nuovo leader dell'evento davanti a Ott Tanak, salito secondo, e alla seconda Toyota GR Yaris in classifica, quella di Takamoto Katsuta.

Il giapponese, però, ha commesso un errore nel corso della speciale finendo in testacoda nel corso della percorrenza di una curva destrorsa. Fortunatamente per lui, anche Thierry Neuville ha commesso 2 errori. Prima un errore in frenata che lo ha portato a sbattere leggermente contro un banco di terra, rovinando il paraurti posteriore (ha perso lo splitter), poi finendo a sua volta in testacoda.

Neuville recupera però un'altra posizione proprio grazie al ritiro di Rovanpera, con Dani Sordo che ora completa la Top5.

Con il ritiro di Oliver Solberg, Yohan Rossel è il nuovo leader del WRC2 sulla sua Citroen C3 Rally2 davanti alla Skoda Fabia RS Rally2 superstite di Gus Greensmith. I due sono separati da 5"9.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS11