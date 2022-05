WRC | Rally Portogallo, PS10: tripletta Toyota. Neuville risale

Carica lettore audio

Il Rally del Portogallo, quarto appuntamento del WRC 2022, è ripartito questa mattina con la Prova Speciale 10, la Vieira do Minho 1 di 21,57 chilometri, e ha visto le Toyota scattare nel migliore dei modi, firmando una grande tripletta.

Elfyn Evans ha colto ancora una volta il miglior tempo in 13'37"9, battendo di 1"3 il suo compagno di squadra e unico rivale per la vittoria Kalle Rovanpera. I due piloti del team giapponese hanno sfruttato perfettamente le loro gomme Soft su un fondo più sabbioso rispetto a quello di ieri e hanno fatto la differenza.

Ora il vantaggio di Evans nei confronti di Rovanpera è di 14"9, mentre al terzo posto della speciale troviamo Takamoto Katsuta. Il giapponese è stato autore di una buona prova, riuscendo a mettersi alle spalle la prima Hyundai i20 N Rally1, quella di Thierry Neuville, e ad avvicinarsi alla terza posizione nella classifica generale che si trova ancora nelle mani di Dani Sordo.

Neuville ha subito iniziato la rimonta. Dopo il guasto di ieri e la conseguente perdita di diverse posizioni in classifica, Thierry ha subito aperto il gas e ha già recuperato una posizione sfruttando una gomma stallonata da parte di Gus Greensmith.

Il pilota britannico del team M-Sport ha danneggiato la ruota anteriore sinistra e il fanale corrispondente, probabilmente a causa di una leggera uscita di strada nei primi chilometri della speciale. Questo lo ha portato a perdere un minuto nei confronti del belga - in quel momento leader della speciale - consentendogli di salire in sesta posizione nella generale.

In difficoltà anche Pierre-Louis Loubet, il quale ha perso 21"1 da Neuville e ora ha il pilota della Hyundai a meno di 10" in classifica. La lotta per il quinto posto è aperta più che mai.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1h39'21”2 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +14"9 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +56"9 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'01"0 5 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'48"2 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'57"9 7 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +2'09"9 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +2'11"2 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'23"9 10 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +3'50"1