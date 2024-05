WRC | Rally Portogallo, PS10: Rovanpera riparte forte

Il Rally del Portogallo è ripartito questa mattina con la seconda tappa e Kalle Rovanpera ha subito voluto mettere in chiaro le cose. Il 2 volte campione del mondo in carica ha vinto la PS10 Felgueiras 1 di 8,81 chilometri, una prova con diverse discese dalla collina, in cui è riuscito ad aumentare il suo margine sui diretti rivali.

Il leader dell'evento ha mantenuto pressoché lo stesso ritmo dei migliori fino all'ultimo intertempo. Da lì fino al traguardo ha fatto la differenza, aprendo un margine di 4"2 su Ott Tanak, secondo in prova, e la coppia formata da Thierry Neuville e Sébastien Ogier, autori del medesimo tempo, di 5"7.

Un risultato importante per il pilota di Toyota Gazoo Racing, perché è riuscito ad aumentare il suo vantaggio nella classifica generale portandolo a 6"7 su Sébastien Ogier, primo degli inseguitori, e a 9"6 su Ott Tanak, ora salito al terzo posto dopo essere riuscito a scavalcare Takamoto Katsuta.

Il giapponese di Toyota non ha avuto un inizio di giornata da dimenticare, ma sembra non poter tenere il ritmo dei primi tre. Al momento ha un margine di 12"9 su Neuville, ma non è detto che questo non possa assottigliarsi durante la giornata.

A proposito del leader del Mondiale, in questa prova ha portato a termine il sorpasso sul compagno di squadra Dani Sordo, salendo al quinto posto nella classifica generale. Certo, sarebbe stato meglio per lui che questo avvicendamento fosse avvenuto ieri sera, in modo tale da avere una posizione di partenza migliore questa mattina. Ma così non è stato per soli 2 decimi.

Per il belga sarà difficile recuperare posizioni con la sola prestazione. E' probabile che punti forte sulla Amarante, la prova più lunga di oggi, per cercare di rosicchiare secondi preziosi nei confronti di Katsuta e provare l'assalto al quarto posto nel pomeriggio di oggi.

Dietro Dani Sordo, ora sesto, le posizioni sono cristallizzate. Adrien Fourmaux è settimo, staccato di 15"7 dallo spagnolo di Hyundai Motorsport. Elfyn Evans ha quasi 2 minuti dal leader Rovanpera e Gregoire Munster ne ha ormai tre.

Nel WRC2 riparte bene anche Oliver Solberg, che dà un piccolo strappo e aumenta il suo vantaggio a 10"2 sul primo dei rivali, ovvero il pilota di Citroen Racing Yohan Rosse. Gus Greensmith rimane terzo, staccato di 5"1 dal secondo posto.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica dopo la PS10