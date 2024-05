WRC | Rally Portogallo, PS1: Neuville primo leader dell'evento

Fuoco alle polveri. Il Rally del Portogallo, quinto appuntamento del WRC 2024, è iniziato nella serata italiana con la Prova Speciale 1, la super speciale Figueira Da Foz di appena 2,94 chilometri, disputata su asfalto.

I piloti, però, hanno utilizzato gomme da sterrato, per la precisione quelle che utilizzeranno nel giro mattutino di domani. Per questo motivo nessuno ha spinto al massimo, così da conservarle al meglio in vista delle 4 prove speciali previste per domani.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno aperto il fine settimana di gara vincendo la prova. I leader del Mondiale hanno fermato il cronometro in 2'24"2, precedendo di 6 decimi la prima Toyota GR Yaris in classifica, quella di Sébastien Ogier.

L'8 volte iridato è parso davvero l'unico che ha provato a dare qualcosa in più per vincere la prova, sebbene a sua volta sia stato molto cauto per non rovinare le gomme. Neuville, però, ha fatto meglio e così chiude la prima prova da leader dell'evento.

Il belga di Hyundai Motorsport non riuscirà a mantenere la leadership domani, perché sarà costretto ad aprire tutte le 8 prove previste e, dunque, a pulire il fondo, facendo sì che chi entra dopo abbia un vantaggio considerevole grazie a un'aderenza maggiore. Solo la pioggia potrebbe ribaltare la situazione, ma le previsioni meteo sembrano avere altre intenzioni.

Terzo tempo per uno dei piloti che partono favoriti per vincere il Rally del Portogallo, ovvero Ott Tanak. Il pilota di Hyundai Motorsport è a 2 secondi da Neuville ed è accreditato dello stesso tempo firmato da Takamoto Katsuta, terzo a pari merito con la seconda Toyota GR Yaris Rally1.

Chiude la Top 5 il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera. Il finnico è risultato più lento di appena 4 decimi rispetto a Tanak e Katsuta, ma anche più rapido di 7 decimi rispetto alla prima Ford Puma Rally1 Hybrid in classifica, quella di Adrien Fourmaux.

Settimo crono per la terza Hyundai i20 N Rally1, quella di Dani Sordo, che fa in questo fine settimana l'esordio stagionale. Elfyn Evans non è andato oltre l'ottavo tempo, staccato di 4"3 da Neuville. Anche lui, domani, dovrebbe faticare, ma avrà comunque un fondo in condizioni migliori rispetto a quello che troverà Neuville.

Non una buona prova per Gregoire Munster, che con la seconda Ford Puma Rally1 non è stato in grado di ottenere la Top 10, battuto addirittura da alcune Rally2.

Per quanto riguarda il WRC2, ottimo avvio di Yohan Rossel con la prima Citroen C3 Rally2. Il francese ha preceduto la Hyundai i20 N Rally2 di Kris Meeke e le tre Skoda Fabia RS Rally2 di Oliver Solberg, dell'idolo di casa Armindo Araujo e di Gus Greensmith.

La prima tappa del Rally del Portogallo 2024 riprenderà domattina con la Prova Speciale 2, la Mortagua 1 di 18,15 chilometri. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, entrerà in prova alle ore 9:05 italiane.

