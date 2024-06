WRC | Rally Polonia: Rovanpera sostituisce l'infortunato Ogier

Niente Sébastien Ogier, ma Toyota Gazoo Racing potrà comunque contare sull'apporto dell'equipaggio campione del mondo in carica al Rally di Polonia.

Le ultime ore sono state a dir poco frenetiche per il team diretto da Jari-Matti Latvala. Nella giornata di ieri Sébastien Ogier e Vincent Landais sono stati coinvolti in un incidente al chilometro 5 della ricognizione della speciale Goldap, che farà da stage nelle PS10 e PS14.

La GR Yaris dell'equipaggio francese è finita per collidere con un'altra vettura - frontalmente, ma dalla parte di Landais - che però non faceva parte delle ricognizioni, essendo di proprietà di un appassionato e non di un addetto ai lavori.

Sia Ogier che Landais sono stati portati in ospedale per le doverose analisi post impatto. Il navigatore è stato subito dimesso, mentre i medici che hanno avuto in cura l'equipaggio transalpino hanno deciso di tenere sotto osservazione Ogier per una notte, suggerendo di non farlo correre nel fine settimana di gara.

A quel punto, preso atto dell'indisponibilità di Ogier, Toyota Gazoo Racing ha presentato una richiesta ufficiale alla FIA per sostituire la vettura numero 17 - quella di Ogier e Landais - con la 69, ossia quella di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen.

Non solo, perché il team giapponese ha anche richiesto alla Federazione di concedere due passaggi di ricognizione ai due finlandesi per dar loro la possibilità di arrivare pronti al via dell'evento che, lo ricordiamo, scatterà domani sera alle ore 19 con la PS1, una prova spettacolo che farà già classifica.

I commissari FIA, dopo aver preso atto della richiesta ufficiale di Toyota, ha deciso di concedere la sostituzione di equipaggio e vettura a Toyota. Così Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen prenderanno il posto di Ogier e Landais in questo fine settimana.

I campioni del mondo in carica avranno, tra oggi e domani, l'opportunità di svolgere le ricognizioni dell'intero percorso. Questo perché il regolamento sportivo internazionale della FIA dà il nulla osta al cambio di equipaggio tramite gli articoli 11.9.1 e 11.9.2a.

Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen affiancheranno così i due equipaggi titolari dell'intera stagione per Toyota, ossia quelli formati da Elfyn Evans - Scott Martin e Takamoto Katsuta - Aaron Johnston.