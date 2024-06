WRC | Rally Polonia, PS5: Rovanpera super. E' il nuovo leader

La scelta giusta o sbagliata delle gomme, nel motorsport, può portare a ribaltoni repentini e così è stato anche nella Prova Speciale 5 del Rally di Polonia. Nella Stanczyki 2 di 29,40 chilometri, prima prova del giro pomeridiano odierno, Kalle Rovanpera ha azzeccato la scelta degli pneumatici da portare con sé e montare sulla sua GR Yaris Rally1 e questo lo ha portato a guadagnare 3 posizioni nella classifica generale, facendolo diventare il nuovo leader dell'evento.

Il campione del mondo in carica ha montato 2 Hard e 2 Soft incrociate e questa è stata la mossa decisiva, unita al fatto di entrare in prova molto più tardi dei suoi rivali storici.

Il finlandese ha fermato il cronometro in 14'32"5, risultando 4"7 più rapido del primo dei rivali, il compagno di squadra Elfyn Evans. Andreas Mikkelsen, ormai ex leader del rally, ha scelto le stesse gomme di Rovanpera, ma l'assetto non si è rivelato adeguato a sufficienza per far funzionare le mescole differenti montate a X.

Così Mikkelsen ha perso ben 14"4 da Rovanpera, scivolando in seconda posizione nella classifica generale. Ora Kalle ha un vantaggio di 2 decimi sul norvegese di Hyundai Motorsport, ma l'aspetto importante è che i primi 3 della classifica si trovano racchiusi in meno di un secondo e mezzo.

Martins Sesks ha completato la prima al terzo posto, staccato di 8"1 da Rovanpera. Ora il lettone, al volante della prima Ford Puma Rally1 senza l'ibrido in dotazione, è terzo a 1"3 da Rovanpera.

Rientra in gioco per la vittoria anche Evans, secondo di speciale e ora quarto assoluto, ma a 2"4 dalla prima posizione. Il gallese di Toyota Gazoo Racing ha perso una posizione, ma è molto più vicino alla vetta di quanto non fosse al via del giro pomeridiano di oggi.

In questa prova Gregoire Munster non è riuscito a replicare quanto di buono fatto nel passaggio mattutino per via della scelta sbagliata di gomme, almeno per questa prova. L'olandese, al pari del compagno di squadra Adrien Fourmaux, Martins Sesks e Thierry Neuville, è entrato in prova con 4 Soft montate e una nel baule. La prova, però, si è rivelata molto più abrasiva delle aspettative, per questo chi ha montato le Hard si è trovato avvantaggiato, soprattutto dal secondo settore sino al traguardo.

Vedremo se nel corso del pomeriggio la situazione cambierà ulteriormente, perché dove si tengono le speciali è stato diffuso un messaggio di possibili precipitazioni molto violente che potrebbero ridisegnare ancora la classifica, qualora la pioggia arrivasse a bagnare almeno una o due delle 4 prove che mancano al termine della giornata.

Nel WRC2 Sami Pajari allunga ancora su Kajetan Kajetanowicz, primo degli avversari e padrone di casa. Tra i due ci sono 11"1 in favore del finlandese, mentre al terzo posto è salito Josh McErlean con la seconda Skoda Fabia RS Rally2.

