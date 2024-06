WRC | Rally Polonia, PS3: svetta Neuville prima della cancellazione

Thierry Neuville ha firmato il miglior tempo nella Prova Speciale 3 del Rally di Polonia, sebbene la stage sia stata cancellata poche decine di minuti più tardi l'ingresso in prova del belga probabilmente a causa di comportamenti non idonei da parte del tanto pubblico accorso sulla Wieliczki 1 di 12,90 chilometri.

Il belga, entrato in proba per primo, ha trovato un fondo meno ostile in questa speciale tanto da firmare il miglior tempo in 5'56"0, mezzo secondo più rapido di Elfyn Evans e 7 decimi più veloce rispetto ad Adrien Fourmaux.

Un'inversione di tendenza rispetto alla lunga PS2 che abbiamo potuto apprezzare all'inizio di giornata, considerando anche il quarto tempo di Takamoto Katsuta a 3"5 dal pilota di Hyundai Motorsport.

In una prova che avrebbe potuto dare a Neuville l'opportunità di recuperare più posizioni, il leader del Mondiale deve accontentarsi di aver superato Takamoto Katsuta, salendo così in settima piazza nella classifica generale dell'evento polacco.

Kalle Rovanpera, che avrebbe dovuto essere il quinto pilota a entrare in speciale, non è nemmeno entrato in prova, fermato dai commissari ben oltre il suo tempo di partenza.

Dopo un periodo di sospensione durato qualche minuto, i commissari hanno deciso di cancellare la speciale e di consentire ai piloti di svolgerla come trasferimento verso la PS4, prova che completerà il giro mattutino odierno prima della sosta e la Tyre Fitting Zone che consentirà ai piloti di scegliere le gomme per il giro pomeridiano.