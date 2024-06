WRC | Rally Polonia, PS16: Mikkelsen fora. Evans torna secondo

La terza e ultima tappa del Rally di Polonia si è aperta nel modo peggiore per Hyundai Motorsport. Andreas Mikkelsen, secondo sino all'inizio della PS16, ha urtato un banco di terra e ha così danneggiato la gomma posteriore destra, perdendo così la possibilità di lottare per la vittoria e portare a casa il podio.

La gomma del norvegese, dopo essere stata danneggiata nell'impatto, si è distrutta chilometro dopo chilometro della Gmina Mrągowo 1 di 20,80 chilometri, facendo perdere a Mikkelsen quasi 1 minuto dai rivali.

La conseguenza è stata ovvia e ineluttabile: perdere sia il secondo che il terzo posto nella classifica generale in favore di Elfyn Evans e Adrien Fourmaux. Per Mikkelsen la Super Sunday è già finita, non avendo più alcuna possibilità di portare a casa più punti di quelli che potrà portare (quelli assegnati a chi arriva nono).

Per quanto riguarda la classifica generale, da segnalare l'arrivo in Top 5 di Thierry Neuville. Il leader del Mondiale ha superato l'esordiente Martins Sesks, che ieri sera lo aveva tenuto alle spalle per 1 solo decimo di secondo. Oggi è arrivato il cambio di posizione, ma quando ormai è troppo tardi per cogliere i due punti persi ieri sera.

Importante invece la classifica della speciale per la Super Sunday. Ott Tanak, rientrato in gara dopo il secondo ritiro di ieri, ha colto il miglior tempo di speciale firmato in 10'43"5.

Ora il pilota di Hyundai Motorsport è in vetta alla classifica domenicale con 1"2 di vantaggio su Kalle Rovanpera - leader nella classifica generale dell'evento - e con 2"5 di margine sulla seconda Toyota, quella di Elfyn Evans. Bene anche Adrien Fourmaux, quarto a 4"4, mentre la Top 5 è completata da Thierry Neuville, già staccato di 12"5.

Nel WRC2 Sami Pajari controlla e gestisce il suo vantaggio su Robert Virves, che si aggira attorno al mezzo minuto. Oliver Solberg è ancora a contatto con l'estone per la seconda posizione, perché tra i due ci sono 3"8 quando mancano 3 prove alla fine.

Disastroso finale di prova per Josh McErlean. L'irlandese, in piena lotta per il podio e per il secondo posto, ha commesso un errore all'ultima curva della prova finendo per sbattere con la parte posteriore della sua Skoda Fabia RS Rally2. L'impatto ha divelto la sospensione posteriore destra e lo ha costretto al ritiro.

WRC 2024 - Rally Polonia - Classifica dopo la PS16