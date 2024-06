WRC | Rally Polonia, PS14-15: Rovanpera chiude in testa su Mikkelsen

Kalle Rovanpera chiude la seconda tappa del Rally di Polonia da leader della classifica generale dopo una giornata in cui è stato bravo a prendere la vetta nelle prime prove di questa mattina e a gestire l'esiguo vantaggio sino al termine del giro mattutino.

Nel giro pomeridiano, invece, il 2 volte campione del mondo ha cambiato marcia e i suoi diretti rivali non sono riusciti ai tenere il passo, staccando così Andreas Mikkelsen di 9"4 ed Elfyn Evans di 16"1.

Rovanpera ha vinto la maggior parte delle prove di oggi, mentre Mikkelsen ed Evans sono incappati in un pomeriggio meno brillante. Il norvegese non ha il cambio di passo necessario per impensierire Rovanpera, mentre Evans è stato rallentato da una gomma delaminata nella prima prova pomeridiana.

A quel punto il gallese ha preferito non prendere troppi rischi, perché qualora avesse danneggiato un'altra gomma sarebbe stato costretto al ritiro, non avendo più gomme di scorta per arrivare con 4 pneumatici intonsi al Parco Assistenza.

I giochi per la classifica generale dell'evento sembrano già più definiti, con Adrien Fourmaux saldamente al quarto posto con la prima Ford Puma Rally1 in classifica. Chiude la Top 5 in modo mirabile l'esordiente Martins Sesks. Il lettone, al volante di una Ford Puma Rally1 non dotata di propulsione ibrida, ha stretto i denti per tutto il pomeriggio e, pur perdendo 15"7 nei confronti di Thierry Neuville, è rimasto davanti al belga per appena 1 decimo di secondo.

Il leader del Mondiale, invece, è stato autore di un pomeriggio molto competitivo, ma non chiudere in Top 5 per così poco è una beffa al fiele. Questo gli fa perdere 2 punti iridati che nella rincorsa al titolo Piloti gli avrebbero fatto molto comodo. Domani, al pari di Evans e Tanak, darà il massimo per portare a casa più punti possibili messi in palio dalla Super Sunday e dalla Power Stage.

Gregoire Munster si toglie la soddisfazione di chiudere sesto e più veloce di Takamoto Katsuta. Sino a ora l'olandese è autore del suo miglior fine settimana da quando corre su una vettura rally1, ma domani dovrà completare l'opera nelle ultime 4 speciali del programma.

Da segnalare il secondo ritiro di Ott Tanak. Hyundai Motorsport ha deciso di fermare l'estone alla fine del giro mattutino per preservare la vettura in vista della giornata di domani, quando il campione del mondo 2019 potrà dare la caccia ai punti extra garantiti dalla Super Sunday e dalla Power Stage.

Sami Pajari continua a dominare il WRC2 con un margine di 32"6 sul primo dei rivali, l'estone Robert Virves su Skoda Fabia RS Rally2. Ancora molto aperta la lotta per il secondo posto e per il podio, perché Oliver Solberg è terzo a 2"9 da Virves, mentre Josh McErlean è quarto a 5"9 da Solberg.

La seconda tappa del Rally di Polonia termina qui. Il Rally di Polonia riprenderà domattina per l'ultima tappa con la Prova Speciale 16, la Gmina Mrqgowa 1 di 20,80 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 9:00 italiane.

WRC 2024 - Rally Polonia - Classifica dopo la PS15