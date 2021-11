WRC | Rally Monza, PS3: Ogier si ripete. Fourmaux KO

Sébastien Ogier continua nella sua marcia vincendo anche la Prova Speciale 3 dell'ACI Rally Monza Italia 2021, la Gerosa 2 di 10,96 chilometri. Grazie al miglior tempo staccato in 6'35"3, il pilota francese del team Toyota Racing ha aumentato il suo vantaggio nei confronti di Elfyn Evans.

Il gallese della Toyota h perso altri 2"1 dal leader del Mondiale e, continuando di questo passo, per lui le possibilità di aggiudicarsi il primo titolo iridato della carriera continueranno a diminuire di prova in prova.

Migliorano non poco le Hyundai, con Thierry Neuville sempre terzo, ma questa volta accreditato di un distacco molto meno ampio rispetto al primo passaggio di questa mattina. Il belga si è fermato a 3"9 da Ogier, mentre dietro di lui ecco la grande sorpresa della prova.

Stiamo parlando di Oliver Solberg. LO svedese è staccato il quarto tempo, più lento rispetto a Neuville di 1"7. Per lui, così come per il compagno di marca, un momento in cui ha rischiato di uscire di strada. Fortunata per loro, entrambi sono riusciti a chiudere la prova senza problemi.

Chi invece è stato costretto al ritiro è stato Adrien Fourmaux. Il portacolori di M-Sport è finito fuori a bassa velocità, ma gli impatti e la posizione in cui si è fermata la sua Ford Fiesta lo ha costretto al ritiro. Uscito da una curva sinistrorsa, la Fiesta del francese ha cominciato a scivolare verso l'esterno, centrando poi il muro. A quel punto la Fiesta è capottata un paio di volte, finendo bloccata contro il guard rail dall'altra parte della sede stradale.

Continua l'apprendistato di Gus Greensmith con il nuovo navigatore, Jonas Andersson. I due occupano attualmente la sesta piazza nella generale dopo il ritiro del compagno di squadra. Davanti a lui nella generale c'è Solberg e Dani Sordo, sempre quarto.