WRC, Rally Monza, PS14: scratch di Ogier, Tanak sale secondo

Sébastien Ogier non sembra avere alcuna intenzione di gestire il suo vantaggio, non a caso ha aperto la terza e ultima giornata dell'ACI Rally Monza Italia nella maniera più veemente possibile, ovvero vincendo la Prova Speciale 14, la PZero Grand Prix di 10,31 chilometri, aumentando ancora il gap nei confronti dei suoi rivali.

Il francese della Toyota è lanciato verso il settimo titolo iridato dopo il ritiro di Elfyn Evans arrivato ieri pomeriggio, nella PS11, e ora si trova a 2 speciali dal settimo iride della carriera, che lo porterebbe a -2 da Sébastien Loeb e andrebbe ad aumentare ulteriormente la sua leggenda.

Dietro di lui, però, è avvenuto un cambiamento importante. Grazie al terzo posto nella PS14, Ott Tanak è riuscito a salire in seconda posizione nella classifica generale dell'ultima gara del WRC 2020. A prima vista, questo sorpasso dell'estone ai danni del compagno di squadra Dani Sordo non cambia nulla, ma non è proprio così.

Qualora Ogier fosse costretto al ritiro, Tanak si troverebbe in testa alla gara, con la possibilità concreta di vincere il titolo mondiale. Al momento Ott ha 28 punti di ritardo da Evans. Con Elfyn e Ogier ritirati, Ott porterebbe a casa i 25 punti della vittoria e, qualora riuscisse a firmare almeno 4 punti nella Power Stage, si confermerebbe campione del mondo.

In ottima Mondiale Costruttori, invece, tutto questo non cambia nulla Hyundai continua ad avere 5 punti di vantaggio su Toyota Gazoo Racing. Kalle Rovanpera dovrà cercare di superare Esapekka Lappi nelle prossime 2 prove per cercare di mettere pressione alle Hyundai, ma senza un errore dei due alfieri di Alzenau, nemmeno quello basterebbe.

In WRC3 continua la splendida lotta tra due grandi piloti quali sono Andreas Mikkelsen e il giovane Oliver Solberg. Il norvegese è in vantaggio, ma Oliver si sta confermando un pilota molto interessante e veloce. Mads Ostberg, al volante della Citroen C3, si sta avvicinando al successo in WRC2.