WRC, Rally Monza, PS13: svetta Sordo, Ogier controlla

Dani Sordo si porta a casa l'ultima speciale della seconda tappa dell'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del WRC 2020. Il pilota spagnolo ha tolto a Takamoto Katsuta il primo scratch della carriera nel Mondiale Rally per appena 6 decimi di secondo.

Grazie a questo successo Dani Sordo ha ridotto il suo divario nei confronti di Sébastien Ogier, leader della classifica generale della gara brianzola e campione del mondo virtuale dopo il ritiro di Elfyn Evans avvenuto nella PS11.

Sordo è ora a 17"8 dal francese della Toyota, mentre Ott Tanak occupa la terza posizione a 4"3 dal compagno di squadra. Sordo e Tanak dovranno portare a casa il podio per assicurare a Hyundai il titolo mondiale Costruttori, considerando anche il quinto posto nella generale di Kalle Rovanpera.

Viene ora da pensare a quanto pesino nell'economia della gara i 10" di penalità comminati giustamente a Dani Sordo nella nottata di ieri. Senza il fardello della penalità, lo spagnolo della Hyundai sarebbe a poco più di 7"8, ma con i se e con i ma non si fa certo la classifica reale.

Il podio e il terzo posto di Tanak sembra essere ormai al sicuro, con Esapekka Lappi a 16"1 dall'estone del team di Alzenau. Ricordiamo che anche il finnico del team M-Sport ha ricevuto una penalità di 10" sempre nella nottata di ieri per aver saltato una chicane, esattamente come Sordo.

Chiude la classifica delle WRC Plus la Toyota Yaris di Kalle Rovanpera, poco brillante in questo finale di stagione. Chi vola, invece, è un altro scandinavo, Andreas Mikkelsen, che domina il WRC3 e occupa attualmente la sesta piazza assoluta.

Mikkelsen è in lotta con Oliver Solberg, secondo nel WRC3 e settimo assoluto, staccato di 14"3 dall'ex pilota di Volkswagen, Citroen e Hyundai. Mads Ostberg è invece in testa alla classifica WRC2 con oltre 30" di vantaggio nei confronti di Pontus Tidemand, leader del campionato piloti. Lontani gli altri, con Jan Kopecky a oltre 1 minuto e Adrien Fourmaux a 26 minuti dopo essersi dovuto fermare in prova per sistemare lo sterzo della sua Ford Fiesta R5.

La seconda tappa dell'ACI Rally Monza Italia si conclude con questa prova. La gara riprenderà domattina con la Prova Speciale 14, la PZero Grand Prix 3 di 10,31 chilometri. La prima vettura in prova entrerà alle ore 7:48.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS13