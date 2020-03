WRC, Rally Messico, PS6: Neuville a un passo dal secondo posto

Thierry Neuville si conferma un asso nelle prove speciali tortuose, dove serve dare tutto in poco tempo, vincendo anche la Prova Speciale 6 del Rally del Messico, la Parque Bicentenario di 2,71 chilometri, e questa per lui è un'ottima notizia per quanto riguarda la classifica generale del terzo appuntamento del WRC 2020.

Il belga della Hyundai, oltre ad aver firmato la terza vittoria di speciale del fine settimana, si è avvicinato in maniera sensibile alla seconda posizione della classifica generale. Ora tra lui e Teemu Suninen ci sono appena 6 decimi di secondo.

Neuville ha faticato a causa di un'aerodinamica posteriore rovinata da un piccolo contatto con una roccia nella prova precedente, ma il suo tempo è stato comunque eccellente. Grazie a questo crono si è anche riavvicinato alla vetta della corsa, con Ogier che è a 10"3 da lui.

Questa volta Elfyn Evans è riuscito a difendersi in maniera egregia nonostante la posizione di partenza poco favorevole, chiudendo secondo e staccato di 8 decimi da Neuville. Così Evans si è portato a 2"5 da Esapekka Lappi, quarto nella generale e in questa prova più lento di lui di 3" netti.

Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera hanno ottenuto lo stesso tempo di speciale. Il primo non si è preso rischi in vista della prova lunga che aprirà il giro pomeridiano in cui attaccherà per ampliare in maniera importante il suo margine nei confronti dei diretti rivali, mentre il secondo si è difeso dagli attacchi portati da Ott Tanak.

A proposito dell'estone, Tanak si è fermato a bordo strada dopo la speciale per cercare di intervenire sul retrotreno della sua i20, danneggiato ormai da qualche speciale per un suo errore. Il guasto sembra essere importante, ma ora dovrà cercare di raggiungere il service per sperare che i meccanici Hyundai riescano a sistemare il danno in vista del giro pomeridiano che durerà ben 6 speciali.

Ora i piloti si recheranno al riordino e avranno il Service di metà giornata. Poi si recheranno al via della prima prova speciale del giro pomeridiano, che in Italia scatterà alle ore 22:45 con la Prova Speciale 7, la El Chocolate 2 di 31,45 chilometri, la stage più lunga della giornata.