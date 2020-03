WRC, Rally Messico, PS4: guai per Tanak. Ogier nuovo leader!

Avvio nero per la Hyundai. Le prime due prove del secondo giorno di gara al Rally del Messico hanno prima visto Daniel Sordo fuori dai giochi per la lotta alla vittoria e al podio a causa di un tubo allentato del radiatore del motore della sua i20, mentre nella PS4, la Ortega 1 di 17,24 chilometri, ad avere la peggio è stato Ott Tanak.

Il campione del mondo in carica e leader della classifica generale dell'evento dopo le prime 3 prove è stato costretto a rallentare vistosamente, arrivando al traguardo con 45"6 di ritardo nei confronti di Sébastien Ogier, vincitore della speciale.

Hyundai non ha ancora confermato cosa sia accaduto alla i20 dell'estone, ma è quasi certo non sia stato un errore del pilota, bensì un problema alla vettura numero 8. Scatta così un campanello d'allarme nel team di Alzenau, considerando che in poche decine di chilometri sta rischiando di compromettere questo fine settimana di gara.

Intanto, con Ott Tanak scivolato dalla prima all'ottava piazza, Sébastien Ogier ha approfittato della situazione firmando il suo primo scratch del weekend e ha portato la sua Toyota Yaris WRC in testa alla classifica generale dell'evento.

Il primo inseguitore del francese è Teemu Suninen, secondo a poco più di 5" anche se non autore di una prova brillante in questa PS4. E' andato molto meglio invece Esapekka Lappi, terzo sempre al volante della Ford Fiesta del team M-Sport. Il finnico è stato preceduto da Dani Sordo, ottimo secondo. I rimpianti per il problema che gli ha fatto perdere 5 minuti nella prova precedente aumentano...

Thierry Neuville continua a difendersi, stante una posizione di partenza tutt'altro che felice. Il suo tempo - questa volta a pari merito con quello di Elfyn Evans - gli consente di essere terzo nella generale, anche se ormai braccato da un Esapekka Lappi vicino alla zona podio. Evans è quinto, ma per ora la sua posizione di partenza non gli consente di spingere quanto vorrebbe a causa di un fondo molto più scivoloso di quello che trovano i piloti che entrano in speciale dopo di lui.

Rally del Messico - Classifica dopo la PS4