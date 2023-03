WRC | Rally Messico, PS22: Neuville a un passo dal secondo posto

Carica lettore audio

Thierry Neuville non molla. Il belga, dopo aver perso 1"7 nella PS21 a causa del passaggio di un paio di cani davanti a lui, si è ripreso con gli interessi il tempo perso e ha riaperto in maniera netta la lotta per il secondo posto.

Se ormai non ci sono dubbi su chi sarà il vincitore del Rally del Messico, la situazione per quanto riguarda il secondo posto è a dir poco incerta. Il belga di Hyundai Motorsport ha vinto la PS22, la San Diego di 12,61 chilometri, riducendo di molto il suo ritardo dal secondo posto.

Evans si è dovuto fermare nel corso del trasferimento tra la PS21 e la PS22. Stando a quanto affermato da Neuville a fine prova, il gallese stava lavorando su una sospensione, probabilmente danneggiata nella prova appena terminata.

Il pilota di Toyota ha stretto i denti, ma ora il suo vantaggio è sceso a 2"7 quando manca solo la Power Stage, che definirà non solo il vincitore, ma anche il podio e la zona punti del terzo appuntamento del WRC.

Ott Tanak, intanto, ha guadagnato un'altra posizione in Top 10 superando Kajetan Kajetanowicz. Ora l'estone di M-Sport è salito in nona piazza, ma sarà impossibile per lui guadagnarne altre perché Oliver Solberg, pilota che lo precede, ha oltre 2 minuti di vantaggio.

Nel WRC2 Skoda e TokSport si apprestano a festeggiare una clamorosa tripletta, con Gus Greensmith vicino al successo davanti al campione in carica Emil Lindholm e Oliver Solberg.